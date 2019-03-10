2019-03-10T07:54:36+03:00
Спорт

Станислава Константинова про свое выступление на Студенческих играх: «Не было у меня права на ошибку»

Российская фигуристка заняла третье место
Ольга КОСТИНА
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Российская фигуристка заняла 3 местоРоссийская фигуристка заняла 3 местоФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
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Российская фигуристка Станислава Константинова завоевала бронзовую медаль произвольной программе у женщин-одиночниц на Зимней универсиаде-2019 в Красноярске. Накануне, 9 марта, в фигурном катании разыграли последний комплект наград.

Станислава Константинова начала свое выступление Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Станислава Константинова начала свое выступлениеФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Станислава Константинова начала свое выступление прекрасно с двойным акселем с тройным сальховом через ойлер. Но дальше из-за неудачного тройного лутца лишилась каскада. Впрочем, с небольшой ошибкой она все же его сделала чуть позже: тройной лутц и тройной тулуп.

- Сегодня каталась легко, просто на настроении, - после выступления рассказала Станислава. - Не было у меня права на ошибку. Но меня очень удивило то, что я немножко коснулась льда рукой на первом лутце. Это для меня был шок, потому что даже на тренировках такого не случается.

Итоговая оценка Станиславы Константиновой - 205,91 балл. Немного не хватило, чтобы опередить соперницу из Казахстана. За свое выступление Элизабет Турсынбаева получила 214,77 очков.

- Я довольна, откатала неплохо, – сказала Элизабет Турсынбаева. – Не получился четверной сальхов. Наверное, не хватает практики именно на соревнованиях. На тренировке выполнила его несколько раз, и в первый день его выезжала. Обидно, что не получилось на выступлении. Я вылетела в прыжок хорошо, но не смогла поймать выезд.

Обладательница второго места Элизабет Турсынбаева Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Обладательница второго места Элизабет ТурсынбаеваФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Лидером короткой программы стала Маи Михара. Она достойно справилась со всеми элементами. Даже сложный каскад дался ей легко и непринужденно. В итоге заслуженные 220,68 очков.

- Я довольна сегодняшним выступлением, - сказала Маи Михара. – И прошу принять благодарность за возможность выступить здесь.

Первое место заняла Маи Михара Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Первое место заняла Маи МихараФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Добавим, что совсем мало времени осталось до Чемпионата мира по фигурному катанию, который пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта 2019 года. Будем надеяться, что российские фигуристки покажут там все свое мастерство и завоюют золотые медали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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