Цветы, портреты, сумочки: дети из Красноярского края приготовили для своих мам удивительные подарки

СЕГОДНЯ 07:06 2019-03-10T07:06:55+03:00

Но еще больше они хотели бы похвастать своей победой в конкурсе «Единственной маме на свете – 2019!»

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Самый лучший подарок для каждой мамы – это поцелуи объятья ее детей. Услышать праздничным утром: «Я люблю тебя, мама!». Ну и приятным дополнением будет открытка, рисунок или цветы от обожаемой крохи. Ведь эти сюрпризы делаются своими руками и с огромной любовью. Какие они, эти подарки? А посмотрите сами! На сайте kp.ru сейчас настоящая выставка таких работ. Их там более трехсот.

Авторы этих шедевров – это участники конкурса «Единственной маме на свете -2019!». Это уже традиционный проект медиахолдинга «Комсомольская правда».

Например, Вика Давлетшина, воспитанница красноярского детского сада №73, сделала для мамы очаровательную барышню. Куколка получилась яркая, красивая – просто очаровашка! Подписала ее девочка: «Любимой мамочке от Виктории».

Добавим, что победа в конкурсе очень сильно зависит от активности группы поддержки того или иного участника. Ведь, чем больше кликов возле конкурсной работы, тем больше шансов на победу. Голосование продлится по 12 марта. 13 марта – подведение итогов.

В финал попадут пять участников – лидеров голосования, еще пять – это выбор партнеров и редакции «Комсомольская правда».

15 марта мы пригласим победителей на торжественное награждение, где им вручат дипломы и подарки.

Проголосовать за участников можно на странице конкурса по ссылке.

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru.

Генеральный партнер конкурса: ООО «Алтайская буренка».

ИСТОЧНИК KP.RU