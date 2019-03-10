2019-03-10T06:56:35+03:00
Происшествия

Пункт назначения: возле Канска на трассе легковушка перелетела через перевернутую телегу с бревнами

Водитель чудом остался жив
Ольга КОСТИНА
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Авария произошла ночью Фото: ЧП-КрасноярскАвария произошла ночью Фото: ЧП-Красноярск
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На трассе М-53 (Р–255 «Сибирь») в районе села Дзержинское ночью произошла авария, которую уже окрестили в соцсетях «Пункт назначения».

По информации очевидцев, в темное время суток на трассе перевернулась телега с бревнами. Водитель легковушки слишком поздно заметил препятствие и не успел притормозить. В итоге машина перелетела через гору бревен и упала на крышу.

Свидетели ДТП рассказали, что от грузовика прямо во время движения отцепилась телега и перевернулась. Заметить ее в темноте было очень сложно.

В темноте гору бревен сложно было заметить Фото: ЧП-Красноярск

В темноте гору бревен сложно было заметить Фото: ЧП-Красноярск

«Этот парень обогнал нас после Канска, мы ехали км 70, он не летел, а ехал с обычной скоростью, может км 100-120… Мы, когда подъехали к аварии, эти бревна не сразу увидели и самим удалось затормозить буквально в полуметре от этой горы… они почти полностью перекрыли дорогу», - сообщила Варвара.

Водитель иномарки был пристегнут. По-видимому, это и спасло ему жизнь. В пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю подтвердили «Комсомольской правде» - Красноярск, что мужчина не пострадал. В настоящее время дорожные полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, владелец легкового автомобиля не справился с управлением. Дорожные полицейские в очередной раз советуют автовладельцам не нарушать правила дорожного движения: соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Фото: ЧП-Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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