В Красноярске в районе острова Татышев на время празднования Масленицы изменили схему движения

СЕГОДНЯ 05:31 2019-03-10T05:31:49+03:00

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В Красноярске 9 и 10 марта на острове Татышев провожают зиму и празднуют Масленицу. Сегодня продолжают действовать ограничения для транспорта. Напомним, что на два дня временно изменили схему движения транспорта.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, заехать на остров с Октябрьского моста на автомобилях не получится. Остановка и стоянка транспорта там будет запрещена. Добираться до праздничных площадок лучше всего на общественном транспорте.

- Обычные рейсовые автобусы будут ходить регулярно – рассказали в пресс-службе администрации города. - Кроме того, для тех, кто добирается из отдаленных районов, предусмотрены схемы движения с перехватывающими парковками и специальными бесплатными автобусами.

Если все-таки решите приехать на личном транспорте, то придется оставить его на одной из разрешенных стоянок, а самим проследовать до места гуляний пешком, либо пересесть в автобус. Возле парковок располагаются автобусные остановки, откуда можно доехать до острова на обычной маршрутке, либо на бесплатных шаттлах (с 11.00 до 22.00 часов). Четыре автобуса поедут по маршруту: ТК «Авиатор» – Авиаторов – Октябрьский мост – Мичурина – разворот на пересечении с Московской и в обратную сторону. Интервал движения - от 8 до 15 минут. Шаттлы останавливаются на остановках: «Авиаторов, 29», «пл. Октябрьская», «о. Татышев», «Поликлиника», «ул. Мичурина».

КОНКРЕТНО

Ближайшие парковки к острову Татышев:

- ТК «Медео» (пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 74г);

- ТК «ОКей» (пер. Сибирский);

- парковка за администрацией Советского района (ул. Партизана Железняка, 36);

- рынок «Новая Взлетка» (ул. Октябрьская);

- ТК «Июнь» (ул. Партизана Железняка);

- ТК «Авиатор» (ул. Авиаторов);

- многоуровневая парковка в районе МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов).

ИСТОЧНИК KP.RU