2019-03-10T05:31:49+03:00
Общество

В Красноярске в районе острова Татышев на время празднования Масленицы изменили схему движения

Ограничения будут действовать до полуночи 10 марта
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Ограничения действуют до полуночи 10 марта Фото: администрация городаОграничения действуют до полуночи 10 марта Фото: администрация города
Изменить размер текста:

В Красноярске 9 и 10 марта на острове Татышев провожают зиму и празднуют Масленицу. Сегодня продолжают действовать ограничения для транспорта. Напомним, что на два дня временно изменили схему движения транспорта.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, заехать на остров с Октябрьского моста на автомобилях не получится. Остановка и стоянка транспорта там будет запрещена. Добираться до праздничных площадок лучше всего на общественном транспорте.

- Обычные рейсовые автобусы будут ходить регулярно – рассказали в пресс-службе администрации города. - Кроме того, для тех, кто добирается из отдаленных районов, предусмотрены схемы движения с перехватывающими парковками и специальными бесплатными автобусами.

Если все-таки решите приехать на личном транспорте, то придется оставить его на одной из разрешенных стоянок, а самим проследовать до места гуляний пешком, либо пересесть в автобус. Возле парковок располагаются автобусные остановки, откуда можно доехать до острова на обычной маршрутке, либо на бесплатных шаттлах (с 11.00 до 22.00 часов). Четыре автобуса поедут по маршруту: ТК «Авиатор» – Авиаторов – Октябрьский мост – Мичурина – разворот на пересечении с Московской и в обратную сторону. Интервал движения - от 8 до 15 минут. Шаттлы останавливаются на остановках: «Авиаторов, 29», «пл. Октябрьская», «о. Татышев», «Поликлиника», «ул. Мичурина».

КОНКРЕТНО

Ближайшие парковки к острову Татышев:

- ТК «Медео» (пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 74г);

- ТК «ОКей» (пер. Сибирский);

- парковка за администрацией Советского района (ул. Партизана Железняка, 36);

- рынок «Новая Взлетка» (ул. Октябрьская);

- ТК «Июнь» (ул. Партизана Железняка);

- ТК «Авиатор» (ул. Авиаторов);

- многоуровневая парковка в районе МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Роспотребнадзоре рассказали, как красноярцам выбрать безопасные продукты к Масленице
Зимняя универсиада – 2019: в восьмой день соревнований разыграют 12 комплектов медалей
Российские лыжники выиграли эстафету Универсиады-2019
В Красноярске на Татышеве продолжаются масленичные гулянья
Российские лыжницы взяли золото в эстафете на Универсиаде-2019
Красноярские полицейские показали самых красивых женщин-коллег
В Красноярске на оживленном перекрестке сбили пешехода
Куда поедет красноярский Поезд здоровья в марте
Школьница из Хакасии направилась пешком в Красноярск
Женская сборная России по хоккею с мячом проиграла шведкам в финале Универсиады
«Настоящая фантасмагория!»: четырехметровые светящиеся медведи прошли по центру Красноярска
Первая в мире фигуристка в хиджабе оценила свое выступление в Красноярске
«Копай глубже, может, на мамонте стоит»: мужчина вырыл под снегом многометровый туннель, чтобы вызволить свое авто
Красноярцы за сутки собрали почти полмиллиона для многодетной семьи, чей дом сгорел дотла
Россия одолела Швецию в матче по хоккею с мячом на Универсиаде
После короткой программы в синхронном катании лидируют финны
Иван Кузнецов завоевал золото в слаломе-гиганте на Универсиаде
Лыжники Терентьев и Мацокина победили в спринте на Универсиаде
«Главное украшение весны – наши девчата»: мэр Красноярска поздравил женщин с 8 марта
Горланов и Вяткина взяли золото в лыжном ориентировании на Универсиаде
Четырехметровые медведи и световое шоу прямо на домах. 8 марта проспект Мира станет пешеходным