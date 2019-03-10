В Роспотребнадзоре рассказали, как красноярцам выбрать безопасные продукты к Масленице
Ни одна Масленица не обходится без всевозможных угощений. Обычно во время проводов зимы пекут блины, а еще пироги, расстегаи, кулебяку, ватрушки, оладьи и… много-много чего. Зависит это не только от фантазии стряпухи, но и набора продуктов. Обычно к Масленице хозяюшки запасаются мукой, молоком, сливочным маслом, сметаной, творогом, яйцами. В красноярском Роспотребнадзоре рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск, где и какие продукты приобрести, чтобы угощение было не только вкусным, но еще и безопасным.
Специалисты советуют проверять срок годности и условия хранения продуктов в магазинах. И обходить стороной места несанкционированной торговли.
- Как правило, в таких местах покупателю предлагают продукцию «домашнего приготовления», - предупредили в пресс-службе красноярского Роспотребнадзора. – Но ее качество не подтверждено соответствующими документами. Например, сметана «самоквас» может стать причиной инфекционных заболеваний, поскольку при сквашивании сливок одновременно с молочнокислыми бактериями нередко развиваются и болезнетворные микроорганизмы.
Требованиями санитарного законодательства не допускается при продаже молока, сметаны, растительного масла сливать продукты обратно из посуды покупателя в общую тару. А также продажа яиц в отделах (секциях) организаций торговли, реализующих нефасованные продукты, готовые к употреблению. Запрещено оставлять ложки, лопатки в таре с молоком, творогом или сметаной.
Запрещена реализация продукции:
- с нарушением целости упаковки и в загрязненной таре, без этикеток;
- при отсутствии необходимых условий для соблюдения температурных и влажностных условий хранения;
- мяса без ветеринарного клейма, условно годного мяса и мясопродуктов;
- непотрошеной птицы, яиц с загрязненной скорлупой, с насечкой, «тек», «бой», утиных и гусиных яиц;
- творога, изготовленного из непастеризованного молока, молока и сливок с повышенной кислотностью (самоквас);
- консервов с дефектами;
- загнивших и испорченных овощей и фруктов;
- повторно замороженных продуктов;
- домашнего приготовления;
- с истекшими сроками годности;
- без наличия на этикетке необходимой информации, а также нормативной и технической документации.
ИСТОЧНИК KP.RU