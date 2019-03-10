Зимняя универсиада – 2019: в восьмой день соревнований разыграют 12 комплектов медалей

СЕГОДНЯ 04:51 2019-03-10T05:28:49+03:00

За кого сегодня будем болеть? Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

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Сегодня, 10 марта, в Красноярске разыграют 12 комплектов медалей. Соревнования пройдут в фанпарке «Бобровый лог», Академии биатлона, дворце спорта им. И. Ярыгина, кластере «Сопка», «Арене. Север», стадионе «Енисей» и кластере «Радуга». Зрители смогут поболеть за спортсменов в горнолыжном спорте, спортивном ориентировании, фристайле и хоккее. В этот день на Студенческих играх завершается турнир по керлингу.

Далее подробная афиша что, где, когда (по местному времени):

В 10.00 часов в фанпарке «Бобровый лог» можно будет посмотреть на специальный слалом среди женщин. Еще один заезд состоится в 13.00.

У горнолыжниц это последняя возможность выиграть медали. В соревнованиях примут участие 67 спортсменок, среди которых шесть россиянок (стартовые номера первого заезда – 3, 7, 27, 44, 46 и 52). Главные соперницы хозяек – горнолыжницы из Австрии и Швейцарии, демонстрирующие на этих Студенческих играх отличные результаты.

В 11.00 в Академии биатлона состоится масс-старт среди женщин на 12,5 километров. Это гонка с четырьмя огневыми рубежами. Одновременно гонку начнут сразу 30 спортсменок. В первом ряду стартового поля будут находиться россиянки, выигравшие все личные медали Зимней универсиады-2019. А первый номер получит Екатерина Мошкова, которая в Красноярске уже завоевала две золотые и одну серебряную медали.

У горнолыжниц это последняя возможность выиграть медалиФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

В 13.00 в Академии биатлона масс-старт на 15 километров с общего старта среди мужчин. Напомним, что сборная России лишилась двух лидеров: Никита Поршнев и Эдуард Латыпов отбыли в распоряжение первой сборной России на чемпионат мира. Тем не менее, россияне будут в числе главных претендентов на победу. Главные конкуренты – норвежец Эспен Улдаль, француз Феликс Котте-Пюнель, белорус Максим Воробей, поляк Матеуш Яник.

В 14.00 в кластере «Сопка» слоуп-стайл (сноуборд) среди женщин и мужчин. Это акробатическая дисциплина, в которой сноубордист должен пройти трассу с множеством снарядов для выполнения акробатических трюков. Проходя трассу по тому или иному участку, спортсмен имеет возможность выбора препятствия. Оценивается сложность и качество исполнения трюков.

На старт соревнований по слоуп-стайлу выйдут участник Олимпиады-2018 Владислав Хадарин (Россия), обладательница золотой и бронзовой наград Универсиады-2017 Анастасия Логинова (Россия), обладатель двух бронзовых наград Универсиады-2017 Мартин Микиска (Чехия), победители этапов Кубка Европы Петер Подлогар (Словения) и Ноэми Эки (Франция). Выступит в этой дисциплине и бронзовый призер Зимней универсиады-2019 в хаф-пайпе Аксель Телен (Финляндия).

В 14.00 в кластере «Радуга» мужчины выйдут на среднюю дистанцию в лыжных гонках. В 16.00 на среднюю дистанцию стартуют женщины. Дистанцию спортсмены проходят за 35-45 минут. У женщин на медали будут претендовать россиянка Марина Вяткина, финки Лииса Ненонен и Мирка Суутари. Наверняка борьбу им попытаются навязать финка Туули Суутри и чешка Петра Ханкова.

Среди мужчин шансы на победу имеют россиян Сергей Горланов и Владислав Киселев, финн Миса Туомала, норвежцы Эйдун Хеймдал и Йорген Баклид. Все они уже завоевали медали разных достоинств на Студенческих играх.

В 9.00 во Дворце имени Ивана Ярыгина разыграют медали среди мужчин в керлинге. У команды Канады и Норвегии определят золотых и серебряных призеров, за бронзу будут бороться команды Швейцарии и Великобритании.

Женская сборная из России уступила сборной КореиФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

В 14.00 за медали будут бороться женщины. Женская сборная из России уступила сборной Кореи, и будет бороться за бронзовую медаль со сборной Великобритании. За золотые и серебряные медали у женщин борьба развернется между сборными Швеции и Кореи.

В 15.00 на стадионе «Енисей» хоккей с мячом Финляндия – Норвегия. Матч за третье место среди мужчин. Матч за бронзовые медали ожидается не менее упорным, чем финал. Победа Норвегии на предварительном этапе вряд ли сильно подействовала на Финляндию. Финны же жаждут реванша, а у их тренера Хейкки Хювенен, обещавшего выиграть у Норвегии в группе, теперь последний шанс сдержать слово.

В 19.00 финал Швеция – Россия. Сможет ли сыграть лидер атак сборной России Богдан Павенский, получивший травму на групповом этапе в матче со шведами? Тот матч Россия выиграла 7:2, но все знают, как хоккеисты «Тре Крунур» умеют настраиваться на решающий матч.

В 19.30 в кластере «Сопка» парный могул (фристайл) среди мужчин и женщин. Накануне фристайлисты показали отличные спуски по бугристым склонам в сопровождении множества прыжков, переворотов и сальто. Что же будет сегодня?

Россию будут представлять Антон Латышев, Андрей Махнев, Никита Новицкий, Вячеслав Цветков, Елизавета Безгодова, Светлана Иванова, Антонина Дяткина, Анна Отрощенко.

В 15.00 в ледовом дворце «Арена. Север» Полуфинал. Канада – Япония. Сборная Япония оказалась той самой «темной лошадкой», которая ворвалась в число фаворитов турнира. На групповом этапе японки смогли одержать победу над США и показать свою неуступчивость в игре с той же Канадой (0:4).

Решающие матчи и борьба за медалиФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

В 19.30. Полуфинал. Россия – США. Сборная России стала победителем кругового этапа, выиграв все свои матчи. Американкам заработать свою путевку в плей-офф оказалось сложнее. Например, 6 марта встреча с хозяйками льда закончилась для них крупным поражением – 0:10.

Напоминаем, что по итогам вчерашнего дня в копилке российских спортсменов 30 золотых медалей, 30 серебряных и 24 бронзовых. Итого 84 медали! На втором месте Южная Корея - 13 медалей. На третьем Япония и 9 медалей.

ИСТОЧНИК KP.RU