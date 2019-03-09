2019-03-09T14:08:34+03:00
Спорт

Российские лыжники выиграли эстафету Универсиады-2019

Парни показали блестящую гонку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Российские лыжники выиграли эстафету Универсиады-2019Российские лыжники выиграли эстафету Универсиады-2019Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
Изменить размер текста:

Это стало отличной традицией: женщины-лыжницы начинают, мужчины – подхватывают. Так было в первый день состязаний в гонке классическим стилем, так было во второй день в гонке преследования. Вот и сегодня, 9 марта, утром женская лыжная команда завоевала свое очередное золото в эстафете 3 х 5 км. А спустя 2 часа на пьедестал почета поднялась и мужская команда – российские лыжники выиграли эстафету 4 х 7,5 км.

Результаты мужской эстафеты:

1-е место – Россия: Иван Кириллов, Антон Тимашов, Кирилл Киливнюк, Иван Якимушкин.

2-е место – Казахстан: Иван Люфт, Асет Дюсенов, Никита Гридин, Олжас Климин.

3-е место – Финляндия: Юусо Макела, Йонас Сарккинен, Валтери Винканхару, Йоэль Иконен.

В мужской эстафете – четыре этапа по 7,5 км: первые два спортсмены проходят классическим стилем, оставшиеся два – свободным. На старт вышли команды 15 сборных: России, Казахстана, Беларуси, Японии, Германии, Швейцарии, Польши, Норвегии, Канады, США, Кореи, Франции, Китая, Австрии, Финляндии.

После старта в лидеры сразу вышли команды России и Казахстана. Фактически, призеры определились уже на первом этапе. Существенных перестановок далее не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Красноярские спортсмены в Рио-2016»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске на Татышеве продолжаются масленичные гулянья
Российские лыжницы взяли золото в эстафете на Универсиаде-2019
Красноярские полицейские показали самых красивых женщин-коллег
В Красноярске на оживленном перекрестке сбили пешехода
Куда поедет красноярский Поезд здоровья в марте
Школьница из Хакасии направилась пешком в Красноярск
Женская сборная России по хоккею с мячом проиграла шведкам в финале Универсиады
«Настоящая фантасмагория!»: четырехметровые светящиеся медведи прошли по центру Красноярска
Первая в мире фигуристка в хиджабе оценила свое выступление в Красноярске
«Копай глубже, может, на мамонте стоит»: мужчина вырыл под снегом многометровый туннель, чтобы вызволить свое авто
Красноярцы за сутки собрали почти полмиллиона для многодетной семьи, чей дом сгорел дотла
Россия одолела Швецию в матче по хоккею с мячом на Универсиаде
После короткой программы в синхронном катании лидируют финны
Иван Кузнецов завоевал золото в слаломе-гиганте на Универсиаде
Лыжники Терентьев и Мацокина победили в спринте на Универсиаде
«Главное украшение весны – наши девчата»: мэр Красноярска поздравил женщин с 8 марта
Горланов и Вяткина взяли золото в лыжном ориентировании на Универсиаде
Четырехметровые медведи и световое шоу прямо на домах. 8 марта проспект Мира станет пешеходным