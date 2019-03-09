Российские лыжники выиграли эстафету Универсиады-2019

СЕГОДНЯ 14:08 2019-03-09T14:08:34+03:00

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Это стало отличной традицией: женщины-лыжницы начинают, мужчины – подхватывают. Так было в первый день состязаний в гонке классическим стилем, так было во второй день в гонке преследования. Вот и сегодня, 9 марта, утром женская лыжная команда завоевала свое очередное золото в эстафете 3 х 5 км. А спустя 2 часа на пьедестал почета поднялась и мужская команда – российские лыжники выиграли эстафету 4 х 7,5 км.

Результаты мужской эстафеты:

1-е место – Россия: Иван Кириллов, Антон Тимашов, Кирилл Киливнюк, Иван Якимушкин.

2-е место – Казахстан: Иван Люфт, Асет Дюсенов, Никита Гридин, Олжас Климин.

3-е место – Финляндия: Юусо Макела, Йонас Сарккинен, Валтери Винканхару, Йоэль Иконен.

В мужской эстафете – четыре этапа по 7,5 км: первые два спортсмены проходят классическим стилем, оставшиеся два – свободным. На старт вышли команды 15 сборных: России, Казахстана, Беларуси, Японии, Германии, Швейцарии, Польши, Норвегии, Канады, США, Кореи, Франции, Китая, Австрии, Финляндии.

После старта в лидеры сразу вышли команды России и Казахстана. Фактически, призеры определились уже на первом этапе. Существенных перестановок далее не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU