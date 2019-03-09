2019-03-09T13:31:23+03:00
Общество

В Красноярске на Татышеве продолжаются масленичные гулянья

Рассказываем, куда прийти и на что посмотреть
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на Татышеве продолжаются масленичные гуляньяВ Красноярске на Татышеве продолжаются масленичные гуляньяФото: Мария ЛЕНЦ
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Масленичные гуляния в Татышев-парке в Красноярске в этом году проходят два дня. Если вы еще не начали отмечать их сегодня, 9 марта, самое время назавтра заглянуть на остров. Потому как самые интересные события в рамках проводов русской зимы пройдут именно там.

Во-первых, можно на славу угоститься разными национальными блюдами. В Красноярск приехали представители 46 муниципалитетов края и каждый готов показать многообразие культуры своих жителей.

Во-вторых, желающие не только на других посмотреть, но и себя показать, смогут принять участие в различных народных состязаниях – забавах: кулачные бои, лазание на столб, бег в мешках. И в третьих – можно приобрести различные сувениры на память.

Завтра, 10 марта, гости праздника станут зрителями и участниками кулачных боев и яркого сожжения Масленицы, которое начнется с огненного шоу.

Программа праздника на 10 марта:

12:00 – 19:00 – развлечения и угощения от национальных подворий Красноярского края;

14:30 – прием конкурсных работ (блины);

15:30 – награждение участников конкурса (блины);

15:50 – 16:10 – регистрация на масленичный столб;

16:00 – кулачные бои;

16:30 – лазание на масленичный столб;

18:45 – огненное шоу и сожжение чучела Масленицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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