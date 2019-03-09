Российские лыжницы взяли золото в эстафете на Универсиаде-2019

СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-09T12:49:46+03:00

Они еще раз показали, на что способны

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Лыжные гонки среди женщин принесли еще одно золото российской команде. Победительницей в эстафете 3 х 5 км стали Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова и Алиса Жамбалова. Серебро взяли японские спортсменки – Кодзуэ Такидзава, Сиори Ёкохама и Мики Кодама. Третье место – у итальянок Мартины Беллини, Франчески Франки и Илении Дефранческо. Финские лыжницы, которые составляли серьезную конкуренцию, остались без наград.

Возглавила гонку бронзовый призер Зимней универсиады-2019 Яна Кирпиченко, следом за ней держалась финка Эмми Лапса – победительница национального чемпионата среди юниоров. На третьем и четвертом месте шли Кодзуэ Такидзава из Японии и Мартина Беллини из Италии.

Первый этап классикой участницы прошли небыстро.

Например, Яна Кирпиченко проиграла почти минуту самой себе – по сравнению с индивидуальной гонкой 3 марта. Во втором этапе Екатерина Смирнова сохранила лидерство команды. Финишером российской команды была чемпионка Зимней универсиады-2019 Алиса Жамбалова. Она проехала всю дистанцию в одиночестве, убежав от преследовательниц почти на 1 км.

ИСТОЧНИК KP.RU