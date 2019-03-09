2019-03-09T12:16:40+03:00
Общество

Красноярские полицейские показали самых красивых женщин-коллег

Они стали победительницами фотоконкурса, посвященного 8 марта
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Мария Мохова и Виктория Шабаева. Фото пресс-службы краевой полицииМария Мохова и Виктория Шабаева. Фото пресс-службы краевой полиции
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В главке краевой полиции назвали имена победительниц двух фотоконкурсов, организованных в рамках проведения Всемирной зимней Универсиады-2019 и празднования Международного женского дня. Обратите внимание, что конкурсантками стали не только представительницы прекрасной половины полиции, которые служат в самом Красноярске, но и те, кто приехал в столицу Универсиады для обеспечения общественного порядка и безопасности.

И вот какие результаты получились в конкурсе «Универсиада»:

- на первом месте Наталья Лавриенко (Омск)

- на втором месте Анна Беляцева (Томск)

- на третьем месте Мария Мохова (Хакасия).

Анна Беляцева и Анна Королева. Фото пресс-службы краевой полиции

Анна Беляцева и Анна Королева. Фото пресс-службы краевой полиции

Победители в традиционном фотоконкурсе «Весеннее очарование» распределились следующим образом:

- первое место – Вита Молодецкая (Шарыпово)

- второе место – Виктория Шабаева (Нижний Тагил)

- третье место – Анна Королева (Тюмень).

Дипломы, цветы и памятные подарки в торжественной обстановке девушкам вручили первый заместитель Министра внутренних дел РФ Александр Горовой и начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий.

Наталья Лавриенко и Вита Молодецкая. Фото пресс-службы краевой полиции

Наталья Лавриенко и Вита Молодецкая. Фото пресс-службы краевой полиции

ИСТОЧНИК KP.RU

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