Красноярские полицейские показали самых красивых женщин-коллег
В главке краевой полиции назвали имена победительниц двух фотоконкурсов, организованных в рамках проведения Всемирной зимней Универсиады-2019 и празднования Международного женского дня. Обратите внимание, что конкурсантками стали не только представительницы прекрасной половины полиции, которые служат в самом Красноярске, но и те, кто приехал в столицу Универсиады для обеспечения общественного порядка и безопасности.
И вот какие результаты получились в конкурсе «Универсиада»:
- на первом месте Наталья Лавриенко (Омск)
- на втором месте Анна Беляцева (Томск)
- на третьем месте Мария Мохова (Хакасия).
Анна Беляцева и Анна Королева. Фото пресс-службы краевой полиции
Победители в традиционном фотоконкурсе «Весеннее очарование» распределились следующим образом:
- первое место – Вита Молодецкая (Шарыпово)
- второе место – Виктория Шабаева (Нижний Тагил)
- третье место – Анна Королева (Тюмень).
Дипломы, цветы и памятные подарки в торжественной обстановке девушкам вручили первый заместитель Министра внутренних дел РФ Александр Горовой и начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий.
Наталья Лавриенко и Вита Молодецкая. Фото пресс-службы краевой полиции
ИСТОЧНИК KP.RU