2019-03-09T11:47:50+03:00
Происшествия

В Красноярске на оживленном перекрестке сбили пешехода

Мужчина родился в рубашке – не понадобилась даже госпитализация [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на оживленном перекрестке сбили пешехода. Стоп-кадр видео "ЧП-Красноярск!В Красноярске на оживленном перекрестке сбили пешехода. Стоп-кадр видео "ЧП-Красноярск!
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В Красноярске на оживленном перекрестке улиц Ленина и Робеспьера сбили пешехода. Видео, сделанное на камеру уличного наблюдения, появилось в группе «ЧП-Красноярск». На нем хорошо видно, как мужчина в подошел с четной стороны улицы Ленина и начал переходить пятиполосную проезжую часть.

В Красноярске на оживленном перекрестке сбили пешехода.Видео проекта http://cam.krk.ru компании ОрионТелеком http://orionnet.ru Видео с данной камеры вы можете получить позвонив по телефону 2-000-000

Автобусы и легковые автомобили стояли и ждали своего сигнала светофора. Когда пешеход был уже на середине пути, транспорт начал понемногу движение. Видимо, в этот момент для него загорелся зеленый. Мужчина на дороге решил ускориться и побежал. Но на крайней левой полосе его сбила вылетавшая легковушка.

В дежурной части ГИБДД «Комсомольской правде»-Красноярск прокомментировали это происшествие. Пешеход – мужчина средних лет, начал переходить улицу, не нарушая правил. А вот водитель автомобиля, который его сбил, должен был предоставить ему дорогу.

Мужчина родился в рубашке, потому как почти не пострадал. Медики осмотрели его на месте, от госпитализации он отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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