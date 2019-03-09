Куда поедет красноярский Поезд здоровья в марте
В свою традиционную поездку красноярский передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)» отправился во второй половине марта. И будет работать по расписанию на станция:
- Тинская – 19 марта
- Ингашская – 20-21 марта
- Иланская – 22-24 марта
- Канск – 25-27 марта
- Филимоново – 28 марта
- Солянка – 29-30 марта
- Заозерная – 31 марта.
В составе поезда – 10 вагонов, куда входят кабинеты рентгенологический, УЗИ, функциональной и лабораторной диагностики, эндоскопический, стоматологический и другие.
На базе медицинского поезда проводятся консультативные осмотры населения, телемедицинское консультирование сложных случаев заболеваний со специалистами краевых учреждений здравоохранения и специалистами клиник федерального подчинения.
Чтобы попасть на прием к специалистам, необходимо иметь при себе: паспорт, страховой полис, выписки из медицинских документов. Прием – бесплатный.
График работы поезда на станциях с 8 до 18 часов, планируется принимать до 150 пациентов в день.
ИСТОЧНИК KP.RU