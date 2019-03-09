СЕГОДНЯ 06:58 2019-03-09T06:58:15+03:00

Куда поедет красноярский Поезд здоровья в марте. Фото пресс-службы КрасЖД

И что нужно взять, чтобы попасть на прием к врачам

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В свою традиционную поездку красноярский передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)» отправился во второй половине марта. И будет работать по расписанию на станция:

- Тинская – 19 марта

- Ингашская – 20-21 марта

- Иланская – 22-24 марта

- Канск – 25-27 марта

- Филимоново – 28 марта

- Солянка – 29-30 марта

- Заозерная – 31 марта.

В составе поезда – 10 вагонов, куда входят кабинеты рентгенологический, УЗИ, функциональной и лабораторной диагностики, эндоскопический, стоматологический и другие.

На базе медицинского поезда проводятся консультативные осмотры населения, телемедицинское консультирование сложных случаев заболеваний со специалистами краевых учреждений здравоохранения и специалистами клиник федерального подчинения.

Чтобы попасть на прием к специалистам, необходимо иметь при себе: паспорт, страховой полис, выписки из медицинских документов. Прием – бесплатный.

График работы поезда на станциях с 8 до 18 часов, планируется принимать до 150 пациентов в день.

ИСТОЧНИК KP.RU