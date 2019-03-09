2019-03-09T06:19:08+03:00
Происшествия

Школьница из Хакасии направилась пешком в Красноярск

Нашли по дороге и вернули домой
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Школьница из Хакасии направилась пешком в КрасноярскШкольница из Хакасии направилась пешком в КрасноярскФото: Мария ЛЕНЦ
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Школьница-подросток из хакасского города Саяногорска отправилась пешком в Красноярск. Пропала она еще 6 марта, должна была пойти вернуться из школы, но по каким-то своим соображениям не сделала этого – видимо, решила посмотреть мир. Никому ничего не сказав, она на попутках добралась до Черногорска, а там вышла на трассу в надежде, что ей помогут автостопом доехать до краевого центра.

14-летняя девочка шла пешком по трассе в районе поселка Пригорска, когда ей встретилась незнакомка. Женщине стало тревожно, что подросток идет один по трассе. Она позвонила на телефон экстренной службы 112. А там уже переадресовали звонок в ближайшее отделение полиции. Вскоре за девочкой приехала машина с мигалками. Ее доставили в ПДН Черногорска и побеседовали с ней.

По словам девочки, это ее первое путешествие. Ранее она из дома не сбегала. Но отношения с родителями у нее не совсем хорошие, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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