«Настоящая фантасмагория!»: четырехметровые светящиеся медведи прошли по центру Красноярска

СЕГОДНЯ 16:45 2019-03-08T16:47:20+03:00

Посмотреть на завораживающее зрелище собрались тысячи человек [фото, видео]

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«Парад» светящихся четырехметровых медведей проходит в центре Красноярска. Такой подарок сделали горожанам и гостям сегодня, 8 марта.

Чтобы устроить шествие, проспект Мира (участок от улицы Диктатуры Пролетариата до Перенсона) сделали пешеходным. И не прогадали: полюбоваться на шоу пришли тысячи человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1088" height="1088" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/696062" frameborder="0"></iframe> Светящиеся медведи прошлись по центру Красноярска.Вадим МАЦНЕВ

- Это невероятно, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск жительница Центрального района Анна. – Настоящая фантасмагория! Белые медведи в два человеческих роста танцуют под музыку, а тут же на стенах домов проецируются световые сюжеты. Все вместе – это какое-то колдовство!

Такого мы еще не видели.Фото: Майя ЕРШОВА

Тысячи человек собрались в центре, чтобы полюбоваться на зрелище.Фото: Майя ЕРШОВА

КОНКРЕТНО

Что еще посмотреть сегодня в центре?

18.30 – 22.30

Концерты музыкальных групп из Красноярска и Москвы. Лазерное шоу на фасаде Мира, 83. Проекционное шоу на Мира, 81 и Мира, 85.

19.00 – 19.45 и 20.40 – 21.25

Уличный театр со светящимися медведями. Шествие от театра Пушкина до памятника Андрею Поздееву и обратно.

Реальное колдовство.Фото: Вадим МАЦНЕВ

Как вам?Фото: Вадим МАЦНЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU