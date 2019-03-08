«Настоящая фантасмагория!»: четырехметровые светящиеся медведи прошли по центру Красноярска
«Парад» светящихся четырехметровых медведей проходит в центре Красноярска. Такой подарок сделали горожанам и гостям сегодня, 8 марта.
Чтобы устроить шествие, проспект Мира (участок от улицы Диктатуры Пролетариата до Перенсона) сделали пешеходным. И не прогадали: полюбоваться на шоу пришли тысячи человек.
Светящиеся медведи прошлись по центру Красноярска.Вадим МАЦНЕВ
Сказочно!Фото: Майя ЕРШОВА
- Это невероятно, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск жительница Центрального района Анна. – Настоящая фантасмагория! Белые медведи в два человеческих роста танцуют под музыку, а тут же на стенах домов проецируются световые сюжеты. Все вместе – это какое-то колдовство!
Такого мы еще не видели.Фото: Майя ЕРШОВА
Тысячи человек собрались в центре, чтобы полюбоваться на зрелище.Фото: Майя ЕРШОВА
КОНКРЕТНО
Что еще посмотреть сегодня в центре?
18.30 – 22.30
Концерты музыкальных групп из Красноярска и Москвы. Лазерное шоу на фасаде Мира, 83. Проекционное шоу на Мира, 81 и Мира, 85.
19.00 – 19.45 и 20.40 – 21.25
Уличный театр со светящимися медведями. Шествие от театра Пушкина до памятника Андрею Поздееву и обратно.
Реальное колдовство.Фото: Вадим МАЦНЕВ
Как вам?Фото: Вадим МАЦНЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU