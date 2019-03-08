Красноярцы за сутки собрали почти полмиллиона для многодетной семьи, чей дом сгорел дотла
Красноярцы за сутки собрали 450 тысяч рублей, чтобы помочь многодетной семье из Березовки, у которой дотла сгорел дом и все вещи. Об этом рассказал в своем фейсбуке депутат Законодательного собрания Илья Зайцев.
Глава семьи Сергей Черных один воспитывает троих детей: сыновей Колю и Никиту, дочь Веру. Его жена умерла пять лет назад от тяжелой болезни. А ночью 6 марта в их дом пришла еще одна беда – случился пожар. Полыхнул дом, который Сергей построил своими руками. Мужчина и его дети остались на пепелище. Ни крыши над головой, ни одежды, ни денег.
Ночью 6 марта дом, который Сергей построил своими руками, превратился в пепелище. Фото: фейсбук Илья ЗАЙЦЕВ.
Социальные службы делают все, чтобы помочь погорельцам. Но на это может уйти время. А пока, узнав о том, что произошло, начали откликаться люди. Переводы сделала почти тысяча человек.
- Конечно, пока этого недостаточно, - пишет Илья Зайцев. – Люди потеряли все.
Многодетной семье нужна помощь! Фото: фейсбук Илья ЗАЙЦЕВ.
Хорошая, дружная семья. Отец без вредных привычек, дети хорошо учатся, занимаются спортом. Давайте поможем им вернуться к обычной жизни?
КОНКРЕТНО
Что можно сделать?
- перевести на карту Сбербанка 4279 3100 1042 9339. Держатель Ханжина Нина Александровна (для Черных Сергея). Карточка самого отца сгорела со всеми документами;
- собрать вещи и привезти по адресу Павлова,17 (краевой центр семьи и детей в Красноярске). Вот размеры. Девочка: одежда 42, обувь 35. Старший сын: одежда 44-46, рост 170, обувь 40-41. Младший сын: одежда 32-34, рост 125, обувь 35-36. Отец: одежда – 50, обувь 41. В первую очередь нужны свитера, брюки и обувь.
ИСТОЧНИК KP.RU