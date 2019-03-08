Россия одолела Швецию в матче по хоккею с мячом на Универсиаде
Команда России обыграла Швецию в матче по хоккею с мячом на Зимней Универсиаде-2019 в Красноярске. В заключительной встрече группового турнира хозяева льда показали мощную, агрессивную игру. Взгляните только на соотношение ударов: 38 – 10.
По словам вратаря финской команды Акселя Нильсона, с первых же минут соперники начали активно атаковать. Поэтому буквально смяли их своим натиском и скоростями.
И вот результат 7:2 в пользу российской команды. Полузащитник Михаил Сергеев признается: старались с самого начала задать максимальный темп. И все получилось!
Завтра, 9 марта, на льду «Енисея» сойдутся Россия и Финляндия, Норвегия и Швеция. Команды будут биться за выход в финал.
Напомним, сейчас Россия - первая в медальном зачете. У наших спортсменов 74 награды: 25 золотых, 27 серебряных и 22 бронзовых.
ИСТОЧНИК KP.RU
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