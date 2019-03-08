2019-03-08T13:02:21+03:00
Спорт

Россия одолела Швецию в матче по хоккею с мячом на Универсиаде

Счет 7:2
Ася ЖУКОВА
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Россия одолела Швецию в матче по бенди на Универсиаде.Россия одолела Швецию в матче по бенди на Универсиаде.Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
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Команда России обыграла Швецию в матче по хоккею с мячом на Зимней Универсиаде-2019 в Красноярске. В заключительной встрече группового турнира хозяева льда показали мощную, агрессивную игру. Взгляните только на соотношение ударов: 38 – 10.

По словам вратаря финской команды Акселя Нильсона, с первых же минут соперники начали активно атаковать. Поэтому буквально смяли их своим натиском и скоростями.

И вот результат 7:2 в пользу российской команды. Полузащитник Михаил Сергеев признается: старались с самого начала задать максимальный темп. И все получилось!

Завтра, 9 марта, на льду «Енисея» сойдутся Россия и Финляндия, Норвегия и Швеция. Команды будут биться за выход в финал.

Напомним, сейчас Россия - первая в медальном зачете. У наших спортсменов 74 награды: 25 золотых, 27 серебряных и 22 бронзовых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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