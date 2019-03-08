2019-03-08T12:44:51+03:00
Спорт

После короткой программы в синхронном катании лидируют финны

Команда из России стала второй
Ася ЖУКОВА
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После короткой программы в синхронном катании лидируют финны.После короткой программы в синхронном катании лидируют финны.Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
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Лучший результат в синхронном катании (короткой программе) на Зимней Универсиаде-2019 в Красноярске показала команда из Финляндии «Тим Юник». У нее 85,49 балла. Российский коллектив «Татарстан» занял второе место с 82,23 баллами. На третьем – тоже финны, команда «Мэриголд Айс» (81,50 баллов). Напомним, завтра, в субботу 9 марта, ждем произовльные прокаты.

Напомним, Всемирные студенческие игры в Красноярске продолжаются со 2 по 12 марта. Лидером соревнований стала Россия. Наша сборная, заработав 74 медали (25 из которых золотые, 27 серебряные и 22 бронзовые), оставила соперников далеко позади.

У команды Кореи, она вторая в медальном зачете, 12 наград, у Франции 8, у Швейцарии – 7. На последних местах в рейтинге – Грузия и Швеция, у них пока по одной медали.

- Это наша зима! - пишут в соцсетях. - Ребята, мы гордимся вами!

ИСТОЧНИК KP.RU

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