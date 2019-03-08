2019-03-08T11:20:30+03:00
Спорт

Иван Кузнецов завоевал золото в слаломе-гиганте на Универсиаде

Наш спортсмен показал лучшую скорость на трассе
Ася ЖУКОВА
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Иван Кузнецов завоевал золото в слаломе-гиганте на Универсиаде.Иван Кузнецов завоевал золото в слаломе-гиганте на Универсиаде.Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
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Иван Кузнецов, горнолыжник из России, взял золото в слаломе-гиганте на Зимней Универсиаде-2019 в Красноярске. Его общий результат в двух попытках – 1,55,51 секунды.

Итальянец Альберто Бленьини, у него второе место, отстал от нашего спортсмена на 0,52 секунды. Бронзовым призером стал Ливио Симоне из Швейцарии (+0,70). Алексей Овчинников оказался на восьмом, а Денис Воробьев – на восемнадцатом месте.

- Трасса здесь очень быстрая. Начинаешь на полную ехать и зачастую не справляешься со скоростью, - поделился Иван с журналистами.

У России уже 74 награды. 25 золотых, 27 серебряных и 22 бронзовых. Мы на первом месте в медальном зачете, причем с гигантским отрывом от соперников. Для сравнения: сборная Кореи завоевала 12 наград, Швейцарии – 7.

Напомним, Всемирные студенческие игры в Красноярске проходят с 2 по 12 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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