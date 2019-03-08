СЕГОДНЯ 09:45 2019-03-08T09:45:38+03:00

Лыжники Терентьев и Мацокина победили в спринте на Универсиаде. Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

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Лыжники Александр Терентьев и Христина Мацокина стали первыми в смешанном командном спринте на Зимней универсиаде-2019 в Красноярске. Их результат 22,11,37. Второе место – тоже у представителей России Александра Собакарева и Полины Некрасовой. На третьем – сборная Финляндии, Йонас Сарккинен и Катрин Люлюнперы, они уступили победителям 17,69.

С каждым днем отрыв сборной России от других команд увеличивается. Сейчас у нас 73 медали: 24 золотых, 27 серебряных и 22 бронзовых.

На втором месте команда Кореи с 12 наградами, среди которых 6 золотых, 2 серебряных, 4 бронзовых. На третьем – Швейцария, у нее 6 медалей: по две каждого достоинства.

Напомним, Всемирные студенческие игры проходят в Красноярске со 2 по 12 марта.

- Россия, вперед! - пишут в соцсетях. - Мы с вами. Сегодня болеем за фигуристов, горнолыжников и хоккеистов. Ребята, не подведите. Это наша зима!

ИСТОЧНИК KP.RU