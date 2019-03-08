2019-03-08T09:24:04+03:00
Общество

«Главное украшение весны – наши девчата»: мэр Красноярска поздравил женщин с 8 марта

С охапкой тюльпанов в руках [видео]
Ася ЖУКОВА
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Мэр Красноярска поздравил женщин с 8 марта. Фото: паблик "Город Красноярск".Мэр Красноярска поздравил женщин с 8 марта. Фото: паблик "Город Красноярск".
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Глава Красноярска поздравил женщин с 8 марта. Сергей Еремин обратился к ним лично, его видеоткрытка была опубликована сегодня в официальном паблике городской администрации в соцсетях.

- Главное украшение весны – это конечно же не цветы, а наши любимые красноярские девчата. Самые вдохновляющие, душевные, красивые, - подчеркнул Сергей Еремин. - С праздником, дорогие красноярочки!

Поздравление от Сергея Еремина.

В видеоролике глава Красноярска предстал в светлом костюме – на фоне берез с молодыми листочками. В руках он держит целую охапку красных тюльпанов.

- Цветы, разумеется, живые, настоящие, - отметили в пресс-службе мэрии. – Их вырастили наши агрономы Управления зеленого строительства. К слову, и ролик снят там же.

Присоединяемся к поздравлениям. Всех женщин Красноярска и края - с праздником Весны! И самые добрые пожелания - от «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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