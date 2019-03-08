«Главное украшение весны – наши девчата»: мэр Красноярска поздравил женщин с 8 марта
Глава Красноярска поздравил женщин с 8 марта. Сергей Еремин обратился к ним лично, его видеоткрытка была опубликована сегодня в официальном паблике городской администрации в соцсетях.
- Главное украшение весны – это конечно же не цветы, а наши любимые красноярские девчата. Самые вдохновляющие, душевные, красивые, - подчеркнул Сергей Еремин. - С праздником, дорогие красноярочки!
Поздравление от Сергея Еремина.
В видеоролике глава Красноярска предстал в светлом костюме – на фоне берез с молодыми листочками. В руках он держит целую охапку красных тюльпанов.
- Цветы, разумеется, живые, настоящие, - отметили в пресс-службе мэрии. – Их вырастили наши агрономы Управления зеленого строительства. К слову, и ролик снят там же.
Присоединяемся к поздравлениям. Всех женщин Красноярска и края - с праздником Весны! И самые добрые пожелания - от «Комсомолки».
ИСТОЧНИК KP.RU