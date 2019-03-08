2019-03-08T09:05:29+03:00
Спорт

Горланов и Вяткина взяли золото в лыжном ориентировании на Универсиаде

Поздравляем!
Ася ЖУКОВА
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Горланов и Вяткина взяли золото в лыжном ориентировании на Универсиаде.Горланов и Вяткина взяли золото в лыжном ориентировании на Универсиаде.Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
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Сергей Горланов и Марина Вяткина стали победителями в лыжном ориентировании на Зимней универсиаде-2019 в Красноярске. Благодаря им сборная Россия завоевала еще одно «золото», поздравляем!

В спринтерской смешанной эстафете наши ребята оказались лучшими из 20 команд-участников. Они прошли дистанцию за 47 минут 39 секунд. Второе и третье места достались двум командам из Норвегии. Это Эвине Андерсен и Баклид Йорген, Тилла Хеннум и Аудун Хеймдал. Их отставание, соответственно, 1,03 и 1,05 секунды. Еще одна пара из России – на восьмом месте.

Напомним, сейчас сборная страны занимает первую строчку в общем медальном зачете. У нас 24 золотых, 27 серебряных и 22 бронзовых награды. Всего – 73.

Россия лидирует с огромным отрывом. На второй строчке – команда Кореи, у нее 12 медалей. Замыкает тройку сборная Швейцарии с 6 наградами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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