Четырехметровые медведи и световое шоу прямо на домах. 8 марта проспект Мира станет пешеходным
8 марта проспект Мира в Красноярске (от Диктатуры до Перенсона) сделают пешеходным. В честь праздника весны здесь пройдет сразу несколько зрелищных мероприятий, сообщили в официальном паблике городской администрации в соцсетях.
Одним из самых ярких будет праздник света. Фасады домов преобразятся в живые инсталляции. На них будут проецироваться захватывающие сюжеты. Причем под музыку – ожидаются выступления диджеев.
Кульминацией вечера окажется уличный парад светящихся белых медведей. 4-метровыми тростевыми куклами будут управлять артисты в фантастических костюмах. В программе – цирковые номера, зажигательные танцы, световые эффекты.
КОНКРЕТНО
18.30 – 22.30
Световое шоу, сессии диджеев и виджеев. «Превращения» фасада театра Пушкина.
18.30 – 22.30
Концерты музыкальных групп из Красноярска и Москвы. Лазерное шоу на фасаде Мира, 83. Проекционное шоу на Мира, 81 и Мира, 85.
19.00 – 19.45 и 20.40 – 21.25
Уличный театр со светящимися медведями. Шествие от театра Пушкина до памятника Андрею Поздееву и обратно.
ИСТОЧНИК KP.RU