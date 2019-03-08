СЕГОДНЯ 07:26 2019-03-08T07:26:46+03:00

Четырехметровые медведи и световое шоу прямо на домах. 8 марта проспект Мира станет пешеходным. Фото: Мария ЛЕНЦ

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8 марта проспект Мира в Красноярске (от Диктатуры до Перенсона) сделают пешеходным. В честь праздника весны здесь пройдет сразу несколько зрелищных мероприятий, сообщили в официальном паблике городской администрации в соцсетях.

Одним из самых ярких будет праздник света. Фасады домов преобразятся в живые инсталляции. На них будут проецироваться захватывающие сюжеты. Причем под музыку – ожидаются выступления диджеев.

Кульминацией вечера окажется уличный парад светящихся белых медведей. 4-метровыми тростевыми куклами будут управлять артисты в фантастических костюмах. В программе – цирковые номера, зажигательные танцы, световые эффекты.

КОНКРЕТНО

18.30 – 22.30

Световое шоу, сессии диджеев и виджеев. «Превращения» фасада театра Пушкина.

18.30 – 22.30

Концерты музыкальных групп из Красноярска и Москвы. Лазерное шоу на фасаде Мира, 83. Проекционное шоу на Мира, 81 и Мира, 85.

19.00 – 19.45 и 20.40 – 21.25

Уличный театр со светящимися медведями. Шествие от театра Пушкина до памятника Андрею Поздееву и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU