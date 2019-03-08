2019-03-08T07:03:52+03:00
Общество

Ради обналичивания маткапитала дом в красноярской деревне перепродали 6 раз

Мошенническую схему выявила прокуратура
Ася ЖУКОВА
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Ради обналичивания маткапитала дом в красноярской деревне перепродали 6 раз.Ради обналичивания маткапитала дом в красноярской деревне перепродали 6 раз.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Один домик в деревне Мотыгинского района Красноярского края «помог» сразу шести семьям обналичить материнский капитал. «Серую» схему выявили сотрудники прокуратуры.

Как все было? Жительница Красноярска за счет маткапитала взяла в ипотеку дом и земельный участок. По закону, она должна была после снятия обременения оформить жилье в общую собственность. На себя, мужа и детей. Но переезжать в Мотыгинский район не собиралась.

Получив наличные, избавилась от дома в течение года. А после нее точно такой же схемой воспользовались еще пять семей. Все они «приобретали» жилье, обналичивали государственный сертификат. И передавали дом – «по эстафете».

Теперь женщине придется расстаться с деньгами. Средства маткапитала – а это 433 тысячи рублей – взыщут в пользу Пенсионного Фонда РФ. Материалы уже направлены в Железнодорожный районный суд.

Тоже самое, по-видимому, произойдет и с последующими хозяевами дома. Сейчас их проверяют сотрудники прокуратуры края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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