Длинные выходные порадуют красноярцев теплом

СЕГОДНЯ 06:34 2019-03-08T06:34:05+03:00

Будет до плюс 5 градусов

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Трехдневные мартовский выходные в Красноярске будут теплыми. Как рассказали в гидрометцентре, температура воздуха будет от плюс 1 до плюс 5 градусов.

Самым комфортным окажется праздничный день, 8 марта. Сегодня днем ожидается как раз до плюс 5. Правда, может накрапывать дождь.

9 марта столбики термометров поднимутся до отметки плюс 3. Будет проглядывать солнце. Но не исключены снег с дождем.

10 марта, в воскресенье, станет немного прохладнее. На улице будет плюс 1, пасмурно, небольшие осадки.

Все выходные ветер будет слабым – 4-5 метров в секунду. По ночам минус 4-8 градусов.

Словом, погода нас порадует. Она как нельзя лучше подойдет для прогулок по городу или поездок на природу.

К слову, начало недели тоже выдастся теплым, обещают синоптики. Уже в среду, 13 марта, воздух может прогреться до плюс 10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU