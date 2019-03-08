2019-03-08T06:34:05+03:00
Общество

Длинные выходные порадуют красноярцев теплом

Будет до плюс 5 градусов
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Трехдневные мартовский выходные в Красноярске будут теплыми. Как рассказали в гидрометцентре, температура воздуха будет от плюс 1 до плюс 5 градусов.

Самым комфортным окажется праздничный день, 8 марта. Сегодня днем ожидается как раз до плюс 5. Правда, может накрапывать дождь.

9 марта столбики термометров поднимутся до отметки плюс 3. Будет проглядывать солнце. Но не исключены снег с дождем.

10 марта, в воскресенье, станет немного прохладнее. На улице будет плюс 1, пасмурно, небольшие осадки.

Все выходные ветер будет слабым – 4-5 метров в секунду. По ночам минус 4-8 градусов.

Словом, погода нас порадует. Она как нельзя лучше подойдет для прогулок по городу или поездок на природу.

К слову, начало недели тоже выдастся теплым, обещают синоптики. Уже в среду, 13 марта, воздух может прогреться до плюс 10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Четырехметровые медведи и световое шоу прямо на домах. 8 марта проспект Мира станет пешеходным
Ради обналичивания маткапитала дом в красноярской деревне перепродали 6 раз
Уникальное светомузыкальное шоу запустили в центре Красноярска
Итоги шестого дня Универсиады в Красноярске: в копилке сборной России – 66 медалей
В Хакасии на Красноярском море утонули две легковушки
Клиенты ВТБ оформили более 5 млн «Мультикарт»
В Красноярске отель подает в суд на МЧС
В Хакасии расследуют загадочную смерть новорожденного в кровати 3-летнего брата
Российская биатлонистка Екатерина Мошкова в драматичной борьбе выиграла гонку преследования
В Красноярске выписали из роддома маму и малыша, родившегося после матча по керлингу
Стартовало голосование в конкурсе «Единственной маме на свете – 2019!»
Красноярским мамам предлагают 100 тысяч рублей
В красноярском Горсовете обсудили скульптуру Дмитрия Хворостовского
Банк УРАЛСИБ запустил мобильный банк для малого бизнеса
В Красноярске пироманы закидали здание мэрии бутылками с коктейлем Молотова
Сегодня в Красноярске на Универсиаде разыграют 6 комплектов наград
Красноярская мэрия ищет сотрудника на должность с зарплатой в 100 тысяч рублей
Директор красноярского зоопарка «Роев ручей» собственноручно испек блины для медведей
Ремонт трассы за Дивногорском обойдется в 101,8 миллиона рублей
Красноярцы смогут искать забытые в поездах вещи на сайте железной дороги