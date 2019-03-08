2019-03-08T07:08:34+03:00
Общество

Уникальное светомузыкальное шоу запустили в центре Красноярска

Где можно на него полюбоваться?
Ася ЖУКОВА
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Уникальное светомузыкальное шоу презентовали в центре Красноярска. Фото: Город Красноярск.Уникальное светомузыкальное шоу презентовали в центре Красноярска. Фото: Город Красноярск.
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В центре Красноярска презентовали новое светомузыкальное шоу. Об этом сообщили в официальном паблике городской администрации.

Уникальное шоу проходит каждый вечер в Парке Универсиады. Это совместный проект специалистов из Красноярска и Москвы, Италии, США и Китая. Он стал одним из сюрпризов горожанам к Всемирным студенческим играм.

Чтобы устроить шоу, Вантовый (Виноградовский) мост, краевую филармонию, а также Музейный центр «Площадь Мира» оборудовали больше чем 250 прожекторами, протянули около трех километров линий на 20 тысяч пикселей. Ими управляют с помощью особой программе. В итоге получается эффектное зрелище, гармония мелодии и огня, рассказывают в пресс-службе мэрии.

КОНКРЕТНО

Шоу можно увидеть в любой день, начиная с 19.00. И через каждые полчаса до 21.30. Не пропустите! Вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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