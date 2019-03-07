2019-03-07T15:03:29+03:00
Спорт

Итоги шестого дня Универсиады в Красноярске: в копилке сборной России – 66 медалей

Остальные команды близко не стояли
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Итоги шестого дня Универсиады в Красноярске: в копилке сборной России – 66 медалейИтоги шестого дня Универсиады в Красноярске: в копилке сборной России – 66 медалейФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
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Это поистине наша, домашняя Универсиада. Российские спортсмены безоговорочно лидируют в командном зачете и уже не уступят свои позиции. 21 высшая награда, 24 серебряных и 21 бронзовых – таков итог блестящего выступления лыжников и горнолыжников, битлонистов, фристайлистов, сноубордистов.

На втором месте сборная Южной Кореи, у них 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медали. Они показали себя блестяще в шорт-треке – 9 наград из 12: 5 золотых медалей, 2 серебра и 2 бронзы.

По две награды высшего достоинства у Швейцарии, Австрии и Беларуси. Швейцарские спортсмены также завоевали два вторых и два третьих места. И по одному золоту у Франции, Финляндии, Китая, Чехии и Польши. Добавим, что французы отметились четырьмя серебряными и тремя бронзовыми наградами.

Завтра, 8 марта, будут разыграны 6 комплектов наград. Поборются между собой мужчины в слалом-гиганте и сноубордисты в дисциплине хаф-пайп. Прогнозируемые награды для российской сборной - в командном спринте, лыжные гонки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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