В Хакасии на Красноярском море утонули две легковушки

СЕГОДНЯ 14:12 2019-03-07T14:12:08+03:00

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В Хакасии спасатели открыли счет ушедшим под лед в этом сезоне автомобилям. Первыми на этой неделе утонули «Шестерка» и «Девятка» на Красноярском водохранилище, в районе дачного поселка Мохово. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Хакасии.

«Сегодня дядька успокоил свою старенькую десятку под торосом в мохово, по своим следам возвращались и булькнули, лед см 40 и рыхлый» (орфография сохранена – прим. ред.) – это о первом случае. «Расхвалили мохово. Решили съездить вчера. Результат два окуня. Ваз 2106 со всеми шмотками под водой. Мы еле выбрались. Лед там где мы провалились толщиной 8-10 см, а местами и по метру. Вся жизнь перед глазами пролетела» - это сообщение о втором ЧП.

Спасатели советуют: лед, несмотря на свою кажущуюся толщину, уже становится непрочным. Сверху его нагревает солнце, снизу – подтачивает течение. И место, где накануне еще можно было проехать, сегодня представляет собой смертельную ловушку для автомобиля с пассажирами.

Поэтому правило номер один для удачной рыбалки – оставить автомобиль на берегу.

ИСТОЧНИК KP.RU