2019-03-07T14:12:08+03:00
Происшествия

В Хакасии на Красноярском море утонули две легковушки

Рыбаки едва успели выпрыгнуть на лед
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Хакасии на Красноярском море утонули две легковушкиВ Хакасии на Красноярском море утонули две легковушкиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Хакасии спасатели открыли счет ушедшим под лед в этом сезоне автомобилям. Первыми на этой неделе утонули «Шестерка» и «Девятка» на Красноярском водохранилище, в районе дачного поселка Мохово. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Хакасии.

«Сегодня дядька успокоил свою старенькую десятку под торосом в мохово, по своим следам возвращались и булькнули, лед см 40 и рыхлый» (орфография сохранена – прим. ред.) – это о первом случае. «Расхвалили мохово. Решили съездить вчера. Результат два окуня. Ваз 2106 со всеми шмотками под водой. Мы еле выбрались. Лед там где мы провалились толщиной 8-10 см, а местами и по метру. Вся жизнь перед глазами пролетела» - это сообщение о втором ЧП.

Спасатели советуют: лед, несмотря на свою кажущуюся толщину, уже становится непрочным. Сверху его нагревает солнце, снизу – подтачивает течение. И место, где накануне еще можно было проехать, сегодня представляет собой смертельную ловушку для автомобиля с пассажирами.

Поэтому правило номер один для удачной рыбалки – оставить автомобиль на берегу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Хакасия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Итоги шестого дня Универсиады в Красноярске: в копилке сборной России – 66 медалей
Клиенты ВТБ оформили более 5 млн «Мультикарт»
В Красноярске отель подает в суд на МЧС
В Хакасии расследуют загадочную смерть новорожденного в кровати 3-летнего брата
Российская биатлонистка Екатерина Мошкова в драматичной борьбе выиграла гонку преследования
В Красноярске выписали из роддома маму и малыша, родившегося после матча по керлингу
Стартовало голосование в конкурсе «Единственной маме на свете – 2019!»
Красноярским мамам предлагают 100 тысяч рублей
В красноярском Горсовете обсудили скульптуру Дмитрия Хворостовского
Банк УРАЛСИБ запустил мобильный банк для малого бизнеса
В Красноярске пироманы закидали здание мэрии бутылками с коктейлем Молотова
Сегодня в Красноярске на Универсиаде разыграют 6 комплектов наград
Красноярская мэрия ищет сотрудника на должность с зарплатой в 100 тысяч рублей
Директор красноярского зоопарка «Роев ручей» собственноручно испек блины для медведей
Ремонт трассы за Дивногорском обойдется в 101,8 миллиона рублей
Красноярцы смогут искать забытые в поездах вещи на сайте железной дороги