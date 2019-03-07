2019-03-07T13:19:48+03:00
Общество

В Красноярске отель подает в суд на МЧС

И требует отменить вынесенное ему предписание
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске отель подает в суд на МЧСВ Красноярске отель подает в суд на МЧС
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В Красноярске «Дом Отель» 4 марта подал иск в краевой Арбитражный суд. Он пытается обжаловать предписание МЧС, выписанное по результатам двух проверок.

Как следует из заявления, первая проверка прошла 29 ноября прошлого года. Специалисты обнаружили несоответствие проектной документации классу функциональной опасности объекта. В тому же в здании отеля отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения в случае пожара. Руководству отеля выписали документ устранить все нарушения. Однако вторая проверка 18 февраля этого года показала, что ничего сделано не было. И тогда было выдано второе предписание.

Руководство отеля считает, что выводы надзорного ведомства незаконны, и не собирается ничего менять. Ссылается на то, что результаты ноябрьской проверки суд отменил, вот пусть и результаты второй проверки отменяет. Кроме того, устанавливать систему вытяжной противодымной вентиляции сейчас невозможно – нужно дождаться, когда будет капитальный ремонт или реконструкция здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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