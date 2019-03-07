В Хакасии расследуют загадочную смерть новорожденного в кровати 3-летнего брата

СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-07T12:36:53+03:00

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В Хакасии следственный комитет проводит проверку по факту гибели новорожденного. Предстоит выяснить, что случилось в ночь на 2 марта этого года в селе Таштып. По предварительной информации, которую «Комсомольской правде»-Красноярск озвучили в пресс-службе ведомства, мать уложила четырехмесячного ребенка спать вместе с 3-летним братом. А когда проснулась среди ночи, чтобы проверить их, малыш не подавал признаков жизни. Вызвала «Скорую помощь», медикам оставалось лишь констатировать смерть ребенка. При этом видимых телесных повреждений на теле не обнаружено.

Установлено, что семья, в которой произошла трагедия, неблагополучная. Мать лишена родительских прав в отношении двух старших детей. И состоит на учете в ПДН за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей.

- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые исследования с целью установления причины смерти ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - подчеркнули в пресс-службе хакасского следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU