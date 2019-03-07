2019-03-07T12:11:55+03:00
Спорт

Российская биатлонистка Екатерина Мошкова в драматичной борьбе выиграла гонку преследования

И снова все шесть первых строчек – наши
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Российская биатлонистка Екатерина Мошкова в напряженной борьбе выиграла гонку преследованияРоссийская биатлонистка Екатерина Мошкова в напряженной борьбе выиграла гонку преследованияФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
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Закончилась гонка преследования на 10 километров у биатлонисток. И вновь все три медали Универсиады завоевали российские спортсменки:

1-е место – Екатерина Мошкова

2-е место – Ирина Казакевич

3-е место – Тамара Воронина

В целом все шесть первых строчек итоговой таблицы заняли россиянки, причем первое место от шестого разделяло менее 50 секунд, что предвещало невероятно драматичную и непредсказуемую борьбу в гонке преследования.

Победительница гонки Екатерина Мошкова достаточно критично оценила свое выступление: «Не всегда хватает концентрации на рубеже, поэтому на первых трех совершила по одному промаху. Девушки стреляли лучше, приходилось догонять на дистанции. Все решилось на последнем рубеже, я не допустила промахов, это помогло мне победить».

Ирина Казакевич, несмотря на упущенную победу, сохраняла позитивное настроение: «В Красноярске чувствуется атмосфера праздника, все улыбаются, очень весело. Замечательно придумали с волонтерами: они повсюду, буквально окружают тебя. Если ты идешь грустный, тебя стараются развеселить. Погода благоприятная, каждый день солнце, поэтому настроение радостное».

ИСТОЧНИК KP.RU

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