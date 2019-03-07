СЕГОДНЯ 11:59 2019-03-07T11:59:36+03:00

В Красноярске выписали из роддома маму и малыша, родившегося после матча по керлингу. Фото пресс-службы краевого минздрава

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В Красноярске из роддома выписали маму и ребенка, который родился после матча по керлингу. Малыш, которого назвали Кириллом, и его 29-летняя мама Евгения чувствуют себя прекрасно и готовы к новому этапу в своей жизни.

Напомним, что все случилось 2 марта. Евгения со своим мужем пришли посмотреть на состязания по керлингу во Дворец спорта имени Ивана Ярыгина. Неожиданно молодая женщина почувствовала приближение родов. Они осторожно вышли в фойе и вызвали «Скорую». А утром 3 марта малыш появился на свет.

- Медслужба сработала на отлично. От начала родов до момента эвакуации с объекта составило 8 минут. Медслужба сработала четко, - сказал главный врач Универсиады-2019 Игорь Выходец.

Сегодня поздравить виновников торжества пришли президент федерации керлинга края Сергей Веневцев, операционный директор Дворца спорта им. Ивана Ярыгина, главный врач объекта Елена Колмакова и символ Универсиады 2019 Юлайка!

ИСТОЧНИК KP.RU