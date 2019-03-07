Стартовало голосование в конкурсе «Единственной маме на свете – 2019!»

СЕГОДНЯ 11:29 2019-03-07T11:30:35+03:00

Сейчас нашим юным участникам для победы просто необходима поддержка близких, друзей и родных

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Более 300 девочек и мальчиков пожелали принять участие в конкурсе «Единственной маме на свете – 2019!». Ребята очень старались: рисовали, вырезали, клеили. С неисчерпаемой фантазией и любовью готовились эти подарки любимым мамам. Ах! Ну, какие цветы получились! Какие портреты! Сумочки! Вазы! И все своими руками. Полюбоваться на всю эту красоту можно на сайте kp.ru. И не просто посмотреть, а даже оценить. Это сразу повысит шансы на победу у автора понравившейся работы.

Напоминаем, медиахолдинг «Комсомольская правда» уже традиционно проводит конкурс «Единственной маме на свете» в преддверии весеннего праздника 8 марта. Милые, добрые, самые любимые мамы – в первую очередь это подарок всем вам! От самых любящих обнималок, целовалок и любимок – ваших детей!

Мирослава Тарасова нарисовала мамин портрет Фото: Личный архив участницы конкурса

А сейчас юным талантам для победы просто необходима поддержка близких, друзей и родных. Ведь с сегодняшнего дня, 7 марта, стартовало голосование, которое продлится до 12 марта - голосование. 13 марта – подведение итогов.

В финал попадут пять участников – лидеров голосования, еще пять – это выбор партнеров и редакции «Комсомольская правда».

Победителей мы пригласим 15 марта на торжественное награждение, где им вручат дипломы и подарки.

Проголосовать за участников можно на странице конкурса по ссылке.

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru.

Генеральный партнер конкурса: ООО «Алтайская буренка».

ИСТОЧНИК KP.RU