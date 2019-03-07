Красноярским мамам предлагают 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:53 2019-03-07T10:53:07+03:00

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Мамы из Красноярского края могут получить из бюджета 100 тысяч рублей на развитие собственного бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона. Федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель» разработан специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости.

С 1 по 5 апреля пройдет тренинг-интенсив с погружением в деловую среду и разработкой бизнес-планов. Обучение бесплатно. Организаторы надеются, что по окончании тренинга многие женщины решатся на такой интересный и ответственный шаг.

- Проект «Мама-предприниматель» на территории края мы реализуем второй год подряд, - рассказал гендиректор Агентства развития бизнеса Александр Граматунов. – В прошлом году, как только мы объявили о начале проекта, стало ясно, насколько он востребован. В крае много активных женщин, которые хотят открыть свой бизнес, но не знают с чего начать. Заявки на участие в проекте подали 60 женщин, 30 из них прошли пятидневное интенсивное обучение. В итоге многие бизнес-проекты были признаны перспективными и готовыми к реализации. А победительницей и обладательницей гранта стала мама семерых детей с проектом мини-птицефермы.

ИСТОЧНИК KP.RU