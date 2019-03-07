В красноярском Горсовете обсудили скульптуру Дмитрия Хворостовского

СЕГОДНЯ 10:10 2019-03-07T10:10:18+03:00

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В красноярском городском Совете обсудили скульптурное изображение Дмитрия Хворостовского. Памятник земляку и всемирно известному тенору установят возле Сибирского института искусств, там, где сейчас размещена капсула с прахом великого артиста. Место выбрали родные. А вот эскиз самого памятника выбирали на конкурсной основе. Победила работа заслуженного художника России Владимира Усова из Москвы. Стоимость работ, включая изготовление скульптуры, фундамент, монтаж, обойдутся в 13,7 миллионов рублей.

Проект памятника представил Денис Антонов, замруководителя департамента соцразвития города. Депутаты согласились, добавив, однако, что необходимо сделать надпись и указать, что именно здесь захоронена часть праха великого певца.

К слову, на этом же заседании депутаты решили установить мемориальную доску профессору Геннадию Пашкову, который 20 лет был директором Института химии и химической технологии Сибирского отделения РАН и внес огромный вклад в развитие отрасли. С просьбой об увековечивании памяти Геннадия Леонидовича обратились сотрудники учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU