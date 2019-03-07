Банк УРАЛСИБ запустил мобильный банк для малого бизнеса

СЕГОДНЯ 09:10 2019-03-07T09:10:32+03:00

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» запустил мобильное приложение «УРАЛСИБ Бизнес» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – пользователей Интернет-банка «УРАЛСИБ - Бизнес Online».

Мобильный банк «УРАЛСИБ Бизнес» будет удобен клиентам Банка, работающим вне офиса, которые смогут оперативно отслеживать движения денежных средств и контролировать работу компании.

С помощью «УРАЛСИБ Бизнес» клиент может совершать следующие операции:

- Отслеживать остатки на расчетном счете, а также получать и просматривать выписки по счетам

- Совершать платежи, в том числе, с использованием шаблонов

- Получать информацию об актуальных условиях кредитных продуктов Банка УРАЛСИБ

- Отправлять в Банк заявки на получение кредитов и банковских гарантий

- Отправлять в Банк заявки на получение наличных денежных средств

- Получать консультации специалистов Банка

Мобильным приложением «УРАЛСИБ Бизнес» можно воспользоваться с любого смартфона или планшета. Приложение доступно для установки в AppStore или GooglePlay.

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ИСТОЧНИК KP.RU