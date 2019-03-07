Банк УРАЛСИБ запустил мобильный банк для малого бизнеса
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» запустил мобильное приложение «УРАЛСИБ Бизнес» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – пользователей Интернет-банка «УРАЛСИБ - Бизнес Online».
Мобильный банк «УРАЛСИБ Бизнес» будет удобен клиентам Банка, работающим вне офиса, которые смогут оперативно отслеживать движения денежных средств и контролировать работу компании.
С помощью «УРАЛСИБ Бизнес» клиент может совершать следующие операции:
- Отслеживать остатки на расчетном счете, а также получать и просматривать выписки по счетам
- Совершать платежи, в том числе, с использованием шаблонов
- Получать информацию об актуальных условиях кредитных продуктов Банка УРАЛСИБ
- Отправлять в Банк заявки на получение кредитов и банковских гарантий
- Отправлять в Банк заявки на получение наличных денежных средств
- Получать консультации специалистов Банка
Мобильным приложением «УРАЛСИБ Бизнес» можно воспользоваться с любого смартфона или планшета. Приложение доступно для установки в AppStore или GooglePlay.
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ИСТОЧНИК KP.RU