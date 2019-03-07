СЕГОДНЯ 07:09 2019-03-07T07:09:11+03:00

Красноярская мэрия ищет сотрудника на должность с зарплатой в 100 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

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Красноярская мэрия идет сотрудника на должность с зарплатой в 90 – 100 тысяч рублей. Речь идет о вакансии руководителя департамента транспорта, которая пустует с 19 декабря 2018 года, после того, как предыдущий глава департамента транспорта Дмитрий Петров подал заявление по собственному желанию.

Требования к соискателю: 3-6 лет опыта работы в качестве главы предприятия или крупного подразделения в сфере транспорта. В подчинении у него должен быть штат от 20 человек. Согласно штатному расписанию, ему предстоит разрабатывать стратегию организации пассажирских перевозок с учетом перспективы роста и развития города.

Отметим, что сейчас департамент транспорта возглавляет Игорь Манченко, начальник отдела перевозок и дорожного движения. Почему он не займет место руководителя департамента, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU