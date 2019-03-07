СЕГОДНЯ 06:50 2019-03-07T06:50:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Масленицу в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» очень любят. Причем не только посетители. Чувствуют праздник и обитатели зоопарка. Для сотрудников стало доброй традицией угощать блинами животных, для них они делаются по особой рецептуре: из мяса – для тигров и львов, из овощей и мха – северным оленям.

Директор красноярского зоопарка Роев ручей собственноручно испек блины для медведей.

А накануне, как и в предыдущие годы, директор парка «Роев ручей» Андрей Горбань собственноручно пек блины для бурых и гималайских медведей. Для гималайских мишек сделали блинный торт с ягодами, тыквой и сгущенным молоком. А бурый медведь Буян ел блины вприкуску.

- Всю неделю у нас проходят необычные показательные кормления, катания на собачьей упряжке, фотосессии, а в воскресенье приглашаем всех в гости на празднование масленицы, готовим сюрприз, - поделились сотрудники «Роева ручья».

ИСТОЧНИК KP.RU