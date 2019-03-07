2019-03-07T06:07:52+03:00
Общество

Ремонт трассы за Дивногорском обойдется в 101,8 миллиона рублей

Подрядчика работ уже ищут
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Ремонт трассы за Дивногорском обойдется в 101,8 миллиона рублейРемонт трассы за Дивногорском обойдется в 101,8 миллиона рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Ремонт участка трассы Р-257 «Енисей» с 61 по 72 километр ДивногорскБирюса обойдется в 101,8 миллиона рублей. Об том стало известно из информации, размещенной на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Федеральное управление автодорог «Енисей». Срок выполнения – до 30 сентября 2019 года.

Также идет поиск подрядчиков на ремонт еще нескольких участков федеральной трассы Р-255 «Сибирь»: с 807 по 812 километр, с 877 по 883 километр, с 883 по 893 километр (248,5 миллионв) и с 1135 по 1142 километр (124,5 миллиона). Общая стоимость лотов составляет 640 миллионов рублей. Источник финансирование – федеральный бюджет.

Все работы должны будут выполнены в два этапа до 30 сентября 2020 года. При этом подрядчик должен будет дать гарантийное обязательство на качество 4 – 6 лет. То есть если в гарантийный период произойдет разрушение дорожного полотна, исполнитель обязан будет восстановить его за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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