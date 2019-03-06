2019-03-06T14:36:49+03:00
Общество

В Красноярске за парковку на газонах водителей начали штрафовать

Суммы довольно серьезные
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Красноярске за парковку на газонах водителей начали штрафоватьВ Красноярске за парковку на газонах водителей начали штрафоватьФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске за парковку на газонах водителей начали штрафовать. Административная комиссия Советского района уже рассмотрела 11 протоколов. Каждому из нарушителей придется заплатить по 2000 рублей. Напомним, что в закон Красноярского края «Об административных правонарушениях» были внесены изменения, которые предусматривают ответственность за повреждение зеленых насаждений и газонов. Размер штрафов предусмотрен:

- для граждан от 2000 до 4000 рублей,

- для ИП и должностных лиц – до 30 000 рублей,

- для должностных лиц – до 100 000 рублей.

Служба городовых уже отработала совместно с полицией схему, как привлекать к ответственности нарушителей. Кстати, горожане могут помочь в этом. Увидели автомобиль на газоне – сфотографировали вместе с номером и отправили в административную комиссию района, где это произошло. И обязательно указать название улицы и номер дома.

Электронные адреса районных административных комиссий:

- Железнодорожный - base@rail.admkrsk.ru;

- Кировский - Ponomareva@kirov.admkrsk.ru;

- Ленинский - timchishina@lenin.admkrsk.ru;

- Октябрьский - asg@oct.admkrsk.ru;

- Свердловский - Shlegel@sv.admkrsk.ru;

- Советский - zakharenko@sov.admkrsk.ru;

- Центральный - kismv@centr.admkrsk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярцы смогут искать забытые в поездах вещи на сайте железной дороги
На севере Красноярского края прошли соревнования по северному многоборью
В аэропорту Красноярска заработал обновленный исторический терминал
В Красноярске директор фирмы оскорбила судью: уголовное дело заменили штрафом
Чемпионом в спринтерской гонке биатлонистов стал россиянин Эдуард Латыпов
В Красноярске пройдет фестиваль социальной рекламы «Спорт и культура»
Новый авиахаб Красноярска будет ориентирован на Китай
Вода на правобережье Красноярска более жесткая, чем на левом берегу
Российские биатлонистки в спринтерской гонке заняли весь пьедестал
В Красноярске закрыли проезд для транспорта в районе Парка Универсиады и площади Мира
В Норильске пьяного пассажира не пустили в самолет из-за неадекватного поведения
ВТБ на четверть нарастил кредитный портфель в сегменте малого и среднего бизнеса
Администрация Красноярска призвала горожан помыть машины и подсказала автомойки со скидками
Красноярск трижды побил рекорд России в дни Универсиады
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году
Ученые из Высшей школы экономики против строительства метро в Красноярске
В Красноярске открылся муниципальный хостел
Серебро Универсиады завоевал красноярский горнолыжник Антон Енджиевский
Дважды чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов показал на Универсиаде четвертый результат
К врачам Универсиады за помощью обратились 70 спортсменов