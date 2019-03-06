СЕГОДНЯ 14:36 2019-03-06T14:36:49+03:00

В Красноярске за парковку на газонах водителей начали штрафовать Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске за парковку на газонах водителей начали штрафовать. Административная комиссия Советского района уже рассмотрела 11 протоколов. Каждому из нарушителей придется заплатить по 2000 рублей. Напомним, что в закон Красноярского края «Об административных правонарушениях» были внесены изменения, которые предусматривают ответственность за повреждение зеленых насаждений и газонов. Размер штрафов предусмотрен:

- для граждан от 2000 до 4000 рублей,

- для ИП и должностных лиц – до 30 000 рублей,

- для должностных лиц – до 100 000 рублей.

Служба городовых уже отработала совместно с полицией схему, как привлекать к ответственности нарушителей. Кстати, горожане могут помочь в этом. Увидели автомобиль на газоне – сфотографировали вместе с номером и отправили в административную комиссию района, где это произошло. И обязательно указать название улицы и номер дома.

Электронные адреса районных административных комиссий:

- Железнодорожный - base@rail.admkrsk.ru;

- Кировский - Ponomareva@kirov.admkrsk.ru;

- Ленинский - timchishina@lenin.admkrsk.ru;

- Октябрьский - asg@oct.admkrsk.ru;

- Свердловский - Shlegel@sv.admkrsk.ru;

- Советский - zakharenko@sov.admkrsk.ru;

- Центральный - kismv@centr.admkrsk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU