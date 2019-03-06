2019-03-06T14:07:58+03:00
Общество

В аэропорту Красноярска заработал обновленный исторический терминал

Первые 200 пассажиров уже оценили его достоинства
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В аэропорту Красноярска заработал обновленный исторический терминал. Фото пресс-службы аэропортаВ аэропорту Красноярска заработал обновленный исторический терминал. Фото пресс-службы аэропорта
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В аэропорту Красноярска вновь заработал обновленный терминал №2. И первые 200 пассажиров уже получили возможность оценить все его удобства и комфортное обслуживание. Для понимания, этот тот самый исторический терминал, который несколько лет назад до реконструкции был основным и обслуживал внутрироссийские рейсы. После того, как в эксплуатацию сдали новый терминал, старый закрыли на реконструкцию.

На сегодняшний день на базе обновленного терминала созданы залы специального обслуживания с возможностью регистрации и предполетного досмотра, выставочные площади, конференц-залы, офисные помещения, коворкинг, ресторан и рабочие пространства. Терминал используется для обслуживания пассажиров официальных делегаций, организованных групп и бизнес пассажиров. Общая площадь терминала составляет 11,4 тыс. кв. км (в 2016 году была 8,4 тыс. кв. м).

Андрей Метцлер, генеральный директор Международного аэропорта Красноярск:

- Мы старались в новом проекте воплотить одновременно несколько элементов для обеспечения комфорта пассажиров. Это так называемые «сухие ноги», когда конструкция терминала оберегает прибывающих гостей от непогоды. А также «сухие руки» - оборудование мест общего пользования сенсорными устройствам, что дает возможность бесконтактного использования оборудования. Особенностями нового терминала также стала зона отдыха и уникальный ресторан сибирской кухни ViVi, куда будет доступ не только пассажирам, но и любым желающим, кто хочет просто провести хорошо время с видом на самолеты и летное поле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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