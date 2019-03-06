2019-03-06T12:32:51+03:00
Спорт

Чемпионом в спринтерской гонке биатлонистов стал россиянин Эдуард Латыпов

Дмитрий Иванов и Никита Поршнев поделили серебро и бронзу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Чемпионом в спринтерской гонке биатлонистов стал россиянин Эдуард ЛатыповЧемпионом в спринтерской гонке биатлонистов стал россиянин Эдуард ЛатыповФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
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На XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года завершился второй соревновательный день у биатлонистов. После безоговорочной победы российских девушек в спринтерской гонке, мужская команда повторила триумф. Еще три награды в копилку национальной сборной:

1-е место – Эдуард Латыпов

2-е место – Дмитрий Иванов

3-е место – Никита Поршнев.

Еще до начала гонки было понятно, что у мужчин борьба будет более острой и конкурентной, чем у женщин, а спор за медали будут вести не только российские спортсмены. Среди первых стартовавших лучшую скорость развил поляк Матеуш Яник, вслед за ним еще быстрее бежал норвежец Эспен Улдаль. Даже с одним промахом он долгое время оставался лидером после первой стрельбы.

После второй стрельбы лидировал отработавший чисто на обоих рубежах Дмитрий Иванов, всего 6 секунд ему проигрывал Латыпов, всего 9 секунд – Поршнев. Как и в индивидуальной гонке, Эдуард Латыпов очень мощно прошел последний круг и сумел опередить Иванова на 8 секунд.

Дмитрий Иванов продолжает коллекционировать серебро Студенческих игр. Два года назад в Казахстане он завоевал две серебряные медали – в спринте и пасьюте, и вот в Красноярске он вновь стал вторым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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