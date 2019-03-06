В Красноярске пройдет фестиваль социальной рекламы «Спорт и культура»

СЕГОДНЯ 12:17 2019-03-06T12:17:48+03:00

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9 марта в 18:00 в Доме кино в рамках XXIX Всемирной зимней универсиады-2019 состоится Фестиваль социальной рекламы «Спорт и культура». Зрителей ждёт подборка самых эффективных роликов из коллекции лучшей мировой рекламы ABC show, а также уникальная выставка рекламных принтов. Официальное открытие выставки состоится 9 марта в 17:30.

В новой подборке от ABC show зрители увидят социальные и коммерческие ролики, отличающиеся креативом, мягким юмором и неординарным подходом к рекламе, созданные самыми крупными брендами, среди которых Procter & Gamble, Nike, Adidas, BBC Sport. В съёмках нестандартных, но неизменно вдохновляющих историй, удостоенных призовых мест и престижных наград 45-ти крупнейших фестивалей мира приняли участие как маститые режиссёры (например, Гай Ричи), так и звёзды мирового и отечественного спорта (хоккеист Александр Овечкин, сноубордист Денис Леонтьев, фигуристка Аделина Сотникова).

Данная подборка не только познакомит зрителей с творческим и креативным подходом к рекламе, но и поделится разнообразными, невыдуманными жизненными историями, расскажет о жажде жизни и силе спорта. Не важно, идёт ли речь о спорте как о хобби, профессии, национальном достоянии, региональном или международном состязании – в рекламе спорт не только становится двигателем торговли, но и проявлением внутренней свободы, позволяющим преодолеть любые физические и внутренние ограничения и социальные предрассудки. Всего в данной подборке представлено более сорока лучших мировых рекламных роликов.

Программу представит Иван Чурилин, президент ABC Show, официальный представитель международного рейтинга креативности The Gunn Report, победителем Cannes Lions Sweepstakes.

Вход свободный по пригласительным билетам.

Билеты можно получить на кассе Дома кино.

Дополнительная информация по телефону 227-26-37.

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ИСТОЧНИК KP.RU