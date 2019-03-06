2019-03-06T11:58:44+03:00
Общество

Вода на правобережье Красноярска более жесткая, чем на левом берегу

Состав воды зависит от места, где находятся скважины, и от их глубины
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Вода на правобережье Красноярска более жесткая, чем на левом берегуВода на правобережье Красноярска более жесткая, чем на левом берегуФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Красноярске из скважин, расположенных в частных секторах в разных районах города, бьет разная по составу вода. К такому выводу пришли специалисты Красноярского центра стандартизации, метрологии и измерений после того, как проверили в лаборатории воду, которую им регулярно приносят жители.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в ведомстве, по итогам 2018 года и первых двух месяцев 2019 года специалисты делают вывод, что часто в пробах воды присутствует превышение нормативных показателей по железу, марганцу и жесткости. А в целом состав воды зависит от места, где находятся скважины, и от их глубины.

Например, в воде из скважин глубиной до 20 метров есть превышение микробиологических норм. Загрязняющие вещества попадают в воду из канализаций и септиков, из заболоченных территорий.

К тому же вода из скважин на правобережье более жесткая, чем на левобережье. Поэтому красноярцам рекомендовано пользоваться специальными фильтрами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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