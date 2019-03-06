Российские биатлонистки в спринтерской гонке разыграли все медали между собой
Завершилась спринтерская гонка среди женщин на дистанцию 7,5 километров. Россиянки вновь разыграли между собой все три награды, оставив позади своих соперниц.
Результаты:
1-е место – Екатерина Мошкова
2-е место – Ирина Казакевич
3-е место – Тамара Воронина.
События в женской спринтерской гонке развивались стремительно. Отличный ход показала Ирина Казакевич, стартовавшая под 14-м номером. На стойке она промахнулась дважды и, казалось, уже не могла претендовать на высокое место. Но ведь и другие лидеры российской сборной на стрельбище допускали промахи. Екатерина Мошкова, бежавшая последней из россиянок, промахнулась дважды, но на первом-то рубеже у нее был «ноль». Со стадиона Мошкова убегала, имея преимущество над Казакевич в 6 секунд. И этого оказалось достаточно для победы, хотя в итоговом протоколе спортсменок разделило всего 2,9 секунды.
- Казалось, у меня сегодня были лучшие лыжи на планете, – объяснила свою высокую скорость Ирина Казакевич. – Когда первый раз толкнулась, даже не ожидала такой легкости. И сама трасса была в прекрасном состоянии, достаточно жесткая.
Тамара Воронина, занявшая третье место, допустила по одному промаху на каждом рубеже.
ИСТОЧНИК KP.RU
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