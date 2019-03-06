2019-03-06T09:59:28+03:00
Спорт

Российские биатлонистки в спринтерской гонке разыграли все медали между собой

Их соперницы из Чехии остались без наград
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Российские биатлонистки в спринтерской гонке разыграли все медали между собойРоссийские биатлонистки в спринтерской гонке разыграли все медали между собойФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
Изменить размер текста:

Завершилась спринтерская гонка среди женщин на дистанцию 7,5 километров. Россиянки вновь разыграли между собой все три награды, оставив позади своих соперниц.

Результаты:

1-е место – Екатерина Мошкова

2-е место – Ирина Казакевич

3-е место – Тамара Воронина.

События в женской спринтерской гонке развивались стремительно. Отличный ход показала Ирина Казакевич, стартовавшая под 14-м номером. На стойке она промахнулась дважды и, казалось, уже не могла претендовать на высокое место. Но ведь и другие лидеры российской сборной на стрельбище допускали промахи. Екатерина Мошкова, бежавшая последней из россиянок, промахнулась дважды, но на первом-то рубеже у нее был «ноль». Со стадиона Мошкова убегала, имея преимущество над Казакевич в 6 секунд. И этого оказалось достаточно для победы, хотя в итоговом протоколе спортсменок разделило всего 2,9 секунды.

- Казалось, у меня сегодня были лучшие лыжи на планете, – объяснила свою высокую скорость Ирина Казакевич. – Когда первый раз толкнулась, даже не ожидала такой легкости. И сама трасса была в прекрасном состоянии, достаточно жесткая.

Тамара Воронина, занявшая третье место, допустила по одному промаху на каждом рубеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Зимняя универсиада-2019 в Красноярске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске из скважин бьет ядовитая вода
В Красноярске закрыли проезд для транспорта в районе Парка Универсиады и площади Мира
В Норильске пьяного пассажира не пустили в самолет из-за неадекватного поведения
ВТБ на четверть нарастил кредитный портфель в сегменте малого и среднего бизнеса
Администрация Красноярска призвала горожан помыть машины и подсказала автомойки со скидками
Красноярск трижды побил рекорд России в дни Универсиады
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году
Ученые из Высшей школы экономики против строительства метро в Красноярске
В Красноярске открылся муниципальный хостел
Серебро Универсиады завоевал красноярский горнолыжник Антон Енджиевский
Дважды чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов показал на Универсиаде четвертый результат
К врачам Универсиады за помощью обратились 70 спортсменов