2019-03-06T09:03:20+03:00
Общество

В Красноярске закрыли проезд для транспорта в районе Парка Универсиады и площади Мира

Это связано с обеспечением безопасности
Елена ШВЕЦОВА
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В Красноярске закрыли проезд для транспорта в районе Парка Универсиады и площади МираВ Красноярске закрыли проезд для транспорта в районе Парка Универсиады и площади МираФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
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В центре Красноярска на некоторых участках дорог введены дополнительные ограничения для движения транспорта. «Это связано с обеспечением безопасности во время XXIX Всемирной зимней универсиады – 2019», - сообщает администрация города.

Так, с 20.00 часов 5 марта до 22.00 часов 14 марта движение запрещено на следующих участках:

- по проезду вдоль ул. Карла Маркса (с восточной стороны здания Красноярской краевой филармонии (пл. Мира, 2б);

- по проезду с восточной стороны здания Арбитражного суда Красноярского края;

- при съезде с моста через Качу по улице Просвещения на проезд вдоль Карла Маркса (в районе Красноярской краевой филармонии);

- при съезде с Карла Маркса на набережную Енисея в районе Вантового моста.

Стоянка и остановка транспорта на всех участках теперь запрещена, как и на улице Конституции СССР (от здания Арбитражного суда до пересечения с проездом в районе дома № 7 по Конституции СССР). И по Карла Маркса (от съезда на набережную Енисея в районе Музейного центра «Площадь Мира» до моста через Качу).

ИСТОЧНИК KP.RU

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