2019-03-06T08:55:52+03:00
Происшествия

В Норильске пьяного пассажира не пустили в самолет из-за неадекватного поведения

Кричал, грубил и обзывался
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена Швецова
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В Норильске пьяного пассажира не пустили в самолет из-за неадекватного поведенияВ Норильске пьяного пассажира не пустили в самолет из-за неадекватного поведенияФото: Мария ЛЕНЦ
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В Норильске 43-летний мужчина заявился на предполетный досмотр в состоянии алкогольного опьянения. Вел себя неадекватно: нервничал, грубил, задирался. Пусти такого в самолет – он там дебош устроит во время полета. Поэтому решено было: лучше сейчас оставить на земле, чем потом в небе он доставит проблемы бортпроводникам.

Узнав об этом, нарушитель не успокоился. Наоборот, начал публично оскорблять сотрудника полиции, да еще крепким словом. Требовал немедленно отправить его в Красноярск.

- Согласно результатам, проведенного медицинского освидетельствование в крови задержанного выявлена легкая степень алкогольного опьянения (0,6 промилле), - пояснили «Комсомольской правде»- Красноярск в пресс-службе МВД России по СФО.

На шумного пассажира составила административный протокол за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Наказание на это – штраф. А улететь домой он сможет, когда протрезвеет и успокоится. Деньги за пропавший билет, кстати, ему никто не вернет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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