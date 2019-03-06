Администрация Красноярска призвала горожан помыть машины и подсказала автомойки со скидками

СЕГОДНЯ 08:12 2019-03-06T08:12:25+03:00

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В Красноярске новая акция. Ну, или флеш-моб – кому как нравится. Горожан призывают помыть свои автомобили. Первым запустил «чисточеллендж» глава Советского района Дмитрий Дмитриев. Затем его примеру последовал Игорь Титенков, руководитель Свердловского района. И – завертелось. В соцсетях красноярцы стали выкладывать фотографии с хеш-тегом #авточисточеллендж. Правда, нашлись и такие, кто посчитал идею пустой: весна, грязь кругом – есть ли смысл мыть машину? К счастью, таких меньшинство.

А чтобы стимулировать красноярцев присоединиться к акции, мэрия бросила клич предпринимателям. Ряд городских бизнесменов решили предоставить скидки на свои услуги всем горожанам, которые 12 марта приедут к ним помыть свои автомобили. Скидки составляют от 5 до 30 %.

Приводим весь список автомоек:

- «САКУРА моторс» (Октябрьская, 12) – 30 %.

- «Автодуш» (Телевизорная 1, стр. 73, корп. 1) – каждая 10-я мойка бесплатно, каждая 5-я мойка – 50 %.

- «25 Часов» - 20% на мойку отбойником с пеной.

- «888» (Бограда, 109, строение 25) – с 01.00 до 06.00 скидки от 10 % до 20 %.

- «Старт» (Партизана Железняка, 35а) – скидка 15 %.

- «Норд» (Ястынская, 21г) – 15 %.

- «Форвард» (Пролетарская, 159, стр.2) – от 10 до 15%.

- «Дельфин» (Высотная, 9а) – 10 %.

- «Гарни» (Калинина, 75) – 10 %.

- «Перекресток» (Маерчака, 43г/1) – 10 %.

- «ООО Авторынок 777» (Ястынкая, 47) – скидка 10 %.

- «Бош» (Октябрьская, 12) – скидка 10%.

- «Автоспа» (Киренского, 86а) – скидка 10 %.

- «Конверсия» (Светлогорская, 19г) – 10 %.

- «МойДодыр» (Богдана Хмельницкого, 7) – 10 %.

- «Форсаж» (Рейдовая, 58б) – скидка 10 %.

- «Скорая автотехпомощь» (Дудинская , 12а, стр.3 и Лебедевой, 107б) – скидка 10 %.

- «Лацио» (Рокоссовского, 3а) – скидка 5-10 %.

- «Старт» (Партизана Железняка, 35а) - скидка 5-10%.

- «Алвит» (Брянская, 56) - скидка 5 %.

ИСТОЧНИК KP.RU