Красноярск трижды побил рекорд России в дни Универсиады

СЕГОДНЯ 05:26 2019-03-06T09:24:56+03:00

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Красноярск трижды побил рекорд России в дни проведения Универсиады. Добавим, визуальных. Станислав Коненко, главный редактор Книги рекордов, прилетел в наш город, чтобы самолично вручить соответствующие сертификаты главе города Сергею Еремину.

Первый рекорд - елка на острове ТатышеФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

О первом рекорде – искусственной новогодней елке на острове Татышеве – красноярцы уже знают. Ее высота составляет 55,6 метров. Второй рекордсмен – самая большая объемная надпись из двух слов «Енисейская Сибирь». На расположена на левом берегу возле Четвертого моста. Высота букв – 7 м 918 мм, 129 м 15 см, ширина – 1 м.

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

И третий рекорд связан с подсветкой жилого комплекса в районе «Платинум Арены Красноярск», которая была презентована в канун открытия универсиады. Здесь используется наибольшее количество индивидуально управляемых источников света в рамках светового шоу в России – 1207 единиц.

Третий рекорд - подсветка «Платинум Арены Красноярск»Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

По словам Станислава Кононенко, теперь Красноярск продвинулся в рейтинге городов с рекордами с 14 места на 10-е.

ИСТОЧНИК KP.RU