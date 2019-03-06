Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году

СЕГОДНЯ 05:21 2019-03-06T05:21:28+03:00

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Банк УРАЛСИБ занял 5-е место в рейтинге банков по объему кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса в 2018 году. Исследование было подготовлено рейтинговым агентством Эксперт РА. Всего в 2018 году клиентам из сегмента МСБ Банком было выдано кредитов на сумму 87,3 млрд рублей.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление поддержки малого предпринимательства. В линейке кредитных продуктов УРАЛСИБА – широкий спектр инструментов: от кредитования на пополнение оборотных средств и инвестиций до рефинансирования и услуг лизинга. Клиентам также доступен Бизнес-плейс – магазин решений для бизнеса, где можно на выгодных условиях приобрести услуги онлайн-бухгалтерии, онлайн-отчетности и другие услуги. В прошлом году Банк запустил новый интернет-банк для предпринимателей «УРАЛСИБ бизнес-онлайн». Вот уже 2 года функционирует образовательный проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ.

Более подробную информацию можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800 700 77 16.

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ИСТОЧНИК KP.RU