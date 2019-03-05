2019-03-05T13:24:00+03:00
Общество

В Красноярске открылся муниципальный хостел

В мини-гостинице можно узнать информацию о достопримечательностях города
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске открылся муниципальный хостел. Фото: пресс-служба администрации КрасноярскаВ Красноярске открылся муниципальный хостел. Фото: пресс-служба администрации Красноярска
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В Красноярске открылся муниципальный хостел – неподалеку от стадиона «Енисей» на правобережье. Но это будет не просто мини-гостиница в привычном понимании. Здесь постояльцы смогут не просто удобно и экономно переночевать, но и получить информацию, где в нашем городе можно провести время с пользой или какие достопримечательности осмотреть.

На днях в инфо-хостел заселились первые гости – представители Центра тувинской культуры и тувинского театра моды. Они приехали в Красноярск, чтобы принять участие в фестивале «Мир Сибири» в рамках культурной программы Универсиады.

В мини-гостинице три просторные комнаты и 23 койко-места (в ближайшее время их будет 26), оборудованы 2 санузла, а также кухня со всем необходимым для приготовления и приема пищи.

КОНКРЕТНО

Адрес: улица Юности, 31, помещение 51.

Телефон администратора: (391) 292-02-73.

Стоимость койко-места: 450 рублей

Часы работы: круглосуточно, заселение с 09.00 до 18.00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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